Miskolci cég a nemzetközi élvonalban - képekkel

Október 7–9. között a tokaji Minaro Hotel ad otthont a Nemzetközi ACCC® Szimpóziumnak, ahol több mint nyolc ország szakemberei gyűltek össze, hogy megvitassák az energiahálózatok fejlesztésének legújabb irányait. A háromnapos eseményt a miskolci székhelyű FUX Zrt. rendezte meg, amely mára a világ egyik vezető távvezeték- és kábelgyártó vállalatává nőtte ki magát.

Dr. Barkóczy Péter, a FUX Zrt. cégvezetője köszöntötte a konferencia résztvevőit

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Innováció, ami összeköti a világot: a FUX Zrt. sikersztorija

A FUX-nál több mint három évtizede vallják, hogy a legfontosabb érték a folyamatos fejlődés és az innováció. Nap mint nap az újat keresik, hiszen meggyőződésük, hogy ez különbözteti meg őket versenytársaiktól. Termékeikbe és technológiáikba folyamatosan befektetnek, hogy megfeleljenek a kor elvárásainak, különös tekintettel a környezeti felelősségvállalásra, a karbonlábnyom csökkentésére és bolygónk védelmére.