Miskolci cég a nemzetközi élvonalban - képekkel
Tokajban gyűlt össze a világ energiahálózati szakmájának elitje, hogy a jövő technológiáiról, a fenntartható áramátvitelről és az innováció erejéről tanácskozzon. A miskolci székhelyű, nemzetközi hírű FUX Zrt. által szervezett Nemzetközi ACCC® Szimpózium középpontjában a vállalat forradalmi fejlesztése, az ACCC® szénszálas vezeték állt.
A világ minden tájáról érkeztek a Fux Zrt. konferenciájára
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 7–9. között a tokaji Minaro Hotel ad otthont a Nemzetközi ACCC® Szimpóziumnak, ahol több mint nyolc ország szakemberei gyűltek össze, hogy megvitassák az energiahálózatok fejlesztésének legújabb irányait. A háromnapos eseményt a miskolci székhelyű FUX Zrt. rendezte meg, amely mára a világ egyik vezető távvezeték- és kábelgyártó vállalatává nőtte ki magát.
Innováció, ami összeköti a világot: a FUX Zrt. sikersztorija
A FUX-nál több mint három évtizede vallják, hogy a legfontosabb érték a folyamatos fejlődés és az innováció. Nap mint nap az újat keresik, hiszen meggyőződésük, hogy ez különbözteti meg őket versenytársaiktól. Termékeikbe és technológiáikba folyamatosan befektetnek, hogy megfeleljenek a kor elvárásainak, különös tekintettel a környezeti felelősségvállalásra, a karbonlábnyom csökkentésére és bolygónk védelmére.
A villamosenergia-hálózatok fejlesztése volt a téma a Fux konferenciáján 10.08.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Na de mi az az ACCC, ami Tokajba hozta a szakmát?
A fenti filozófia egyik zászlóshajója az ACCC® (Aluminium Conductor Composite Core) szénszálas vezeték, amely forradalmi, korszerű és környezetbarát megoldást kínál a villamosenergia-hálózatok fejlesztéséhez. A technológia lényege, hogy a hagyományos acélmagot egy karbonszál-erősítésű, kompozit tartómagra cserélik, ami könnyebb, tartósabb és kisebb veszteséggel működik.
Ez egy karbonszál-erősítésű, kompozit tartós vezetékről van szó, egy egészen jó technológia, amivel meg lehet növelni akár meglévő hálózatok átviteli kapacitását, egyszerűen a vezeték cseréjével. Nem kell nagy beruházásokat végezni, mégis hatalmas a hatás
– magyarázta a boon.hu-nak Dr. Barkóczy Péter, a FUX Zrt. cégvezetője.
Európai példa, magyar sikertörténet
A FUX által szervezett szimpóziumon több mint 80 szakember vett részt, nyolc országból. Az előadásokon jelen voltak többek között osztrák, cseh, szlovák, horvát és finn szakemberek, valamint az amerikai CTC Global képviselői is. Ez a vállalat az ACCC technológia egyik fő fejlesztője.
A magyar hálózat, mind a nagyfeszültségű, mind az elosztóhálózat, példaértékű abból a szempontból, hogy miként lehet hatékonyan bevezetni egy új technológiát
– mondta Dr. Barkóczy Péter.
Most, hogy a nagy projektek lezárultak, szerettük volna egy közös fórumon megosztani a tapasztalatokat partnereinkkel, a beruházóktól kezdve egészen a kivitelezőkig. Mindenki itt van, aki dolgozott ezzel az új vezetékkel, és mindenki el tudja mondani, mit tapasztalt a terepen.
A konferencia nemcsak szakmai, hanem kapcsolatépítő szempontból is fontos volt: Tokaj néhány napra a nemzetközi villamosenergia-szektor találkozóhelyévé vált.
Magyarország most egyfajta mintaprojektként szerepel a térképen. Látható, hogyan lehet egy új, környezetbarát technológiát sikeresen adaptálni. Úgy gondoljuk, ez egy új korszak kezdete lehet
– fogalmazott a cégvezető.
Három évtized az innováció szolgálatában
A FUX Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta töretlenül halad előre a fejlesztések útján.
- 1994-ben elindították a távvezetékek gyártását,
- 2011-ben innovációs díjat nyertek a felületkezelés kidolgozásáért,
- 2014-ben megkezdődött az ACCC® vezeték gyártása,
- 2018-ban újabb díjat kaptak az extrém üzemi körülményekre tervezett távvezeték fejlesztéséért,
- 2024-ban pedig elnyerték 2023. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a környezetbarát, nagyfeszültségű távvezetékek gyártásáért.
Folyamatosan feszegetjük a határokat
– vallja Dr. Barkóczy Péter.
Mindig azon gondolkodunk, hogyan tudunk jobb technológiát, biztonságosabb megoldásokat nyújtani partnereinknek. Ez a szimpózium számunkra egy szép állomás: egy pillanatra megállunk, hogy a szakmával együtt megbeszéljük, mit értünk el – és hogy innen hogyan lépünk tovább.
