Futás és erőgyakorlatok: Bátorságpróbát tartottak a nagyavasi pincesoron - képekkel

Bátorságpróbát tartottak október 4-én a nagyavasi pincesoron. Egy olyan terepfutó versenyt, ahol a futást 4 állomás szakította meg, amiken különböző erőgyakorlatokkal kellett megküzdeniük a versenyzőknek, hogy tovább futhasson a következő állomásig, majd a célig. A verseny különlegessége az volt, hogy a táv mindössze 1,5-2 kilométer, viszont a szintkülönbség 91 méter.

Futás a hegyre szombat reggel

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó