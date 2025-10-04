október 4., szombat

Ferenc névnap

15°
+13
+1
Avas Challenge

1 órája

Futás és erőgyakorlatok: Bátorságpróbát tartottak a nagyavasi pincesoron - képekkel

Címkék#Avas#verseny#lépcső#útvonal#sportpálya

Szombat délelőtt a sporté volt a főszerep, legalábbis annak, aki megmérettette magát a bátorságpróbán. Futás fel a hegyre, közben erőgyakorlatokat végezve.

Boon.hu
Futás a hegyre szombat reggel

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Bátorságpróbát tartottak október 4-én a nagyavasi pincesoron. Egy olyan terepfutó versenyt, ahol a futást 4 állomás szakította meg, amiken különböző erőgyakorlatokkal kellett megküzdeniük a versenyzőknek, hogy tovább futhasson a következő állomásig, majd a célig. A verseny különlegessége az volt, hogy a táv mindössze 1,5-2 kilométer, viszont a szintkülönbség 91 méter.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Futás a hegyre

A verseny útvonala a Jézus kútjától indult az Avas tetejéig, a sportpályáig tartott lépcsőkkel, ösvényekkel, extrém akadályokkal nehezítve a futók dolgát.

Dósa Róbert, a Vadállat Üzemmód Edzőterem tulajdonosa és a verseny egyik szervezője elmondta:

Most először rendezzük meg ezt a versenyt hagyományteremtő céllal. Ennek az akadályfutásnak az a kuriózuma, hogy fel kell futni a hegyre, de közben különféle akadályok nehezítik az indulók dolgát. 

- mondta. 

Bátorságpróba a nagyavasi pincesorokon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Több mint 30-an jelentkeztek, ami egy elég jó létszám

 – tette hozzá.

Erdődi Péter (14) induló, már kora reggel melegített:

Én 2017 óta atlétikázok és futok. Körülbelül 2-3 éve kezdtem ezt az akadályfutást és itt Miskolcon a DVTK színeit viselem. A mai napon szeretnék egy győzelmet, de természetesen majd kiderül a végén, hogy mi lesz

 – mondta.

 

