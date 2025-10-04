1 órája
Futás és erőgyakorlatok: Bátorságpróbát tartottak a nagyavasi pincesoron - képekkel
Szombat délelőtt a sporté volt a főszerep, legalábbis annak, aki megmérettette magát a bátorságpróbán. Futás fel a hegyre, közben erőgyakorlatokat végezve.
Futás a hegyre szombat reggel
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Bátorságpróbát tartottak október 4-én a nagyavasi pincesoron. Egy olyan terepfutó versenyt, ahol a futást 4 állomás szakította meg, amiken különböző erőgyakorlatokkal kellett megküzdeniük a versenyzőknek, hogy tovább futhasson a következő állomásig, majd a célig. A verseny különlegessége az volt, hogy a táv mindössze 1,5-2 kilométer, viszont a szintkülönbség 91 méter.
Futás a hegyre
A verseny útvonala a Jézus kútjától indult az Avas tetejéig, a sportpályáig tartott lépcsőkkel, ösvényekkel, extrém akadályokkal nehezítve a futók dolgát.
Dósa Róbert, a Vadállat Üzemmód Edzőterem tulajdonosa és a verseny egyik szervezője elmondta:
Most először rendezzük meg ezt a versenyt hagyományteremtő céllal. Ennek az akadályfutásnak az a kuriózuma, hogy fel kell futni a hegyre, de közben különféle akadályok nehezítik az indulók dolgát.
- mondta.
Bátorságpróba a nagyavasi pincesorokonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Több mint 30-an jelentkeztek, ami egy elég jó létszám
– tette hozzá.
Erdődi Péter (14) induló, már kora reggel melegített:
Én 2017 óta atlétikázok és futok. Körülbelül 2-3 éve kezdtem ezt az akadályfutást és itt Miskolcon a DVTK színeit viselem. A mai napon szeretnék egy győzelmet, de természetesen majd kiderül a végén, hogy mi lesz
– mondta.
