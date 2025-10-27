október 27., hétfő

Szabina névnap

10°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdekes

1 órája

Ufók jelentek meg Borsodban? Többen is lefotózták a rejtélyes fényeket, mutatjuk!

Címkék#Megyaszó#égbolt#Bekecs#fény

A közösségi médiában posztoltak fotót az esetről, ahol be is indultak a találgatások. A jelenségről egy másik településen is készítettek felvételt.

Ufók jelentek meg Borsodban? Többen is lefotózták a rejtélyes fényeket, mutatjuk!

A fotó illusztráció

Fotó: Himer Edina

A MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook oldalon tették közzé azt a fényképet, amelyen érdekes, kékes fények jelennek meg a sötét égbolton, Megyaszó felett. A bejegyzésre rövid idő alatt számos reakció érkezett és a kommentekben el is kezdték kitalálni, hogy mi is lehet ez a nem mindennapi jelenség.

Furcsa fényekről posztoltak, amit Megyaszón fotóztak.
Furcsa fények Megyaszó felett
Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség/Facebook

Hát ez?
Borsod megye Megyaszó..

– írta a posztoló a kép mellé.

A hozzászólásokban többen poénosra vették a dolgot, ugyanakkor néhányan úgy vélik, hogy valahol buli van és ezek diszkófények.

Mádon László Holcman teszteli javítás után a sárospataki Highlander Disco kültéri fényét!

Nem UFO, nem műhold! Reméljük rövidesen láthatjuk majd működés közben a disco hívó fényeként!

– olvasható a kommentek között.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Bekecsen is látták

A FelhőNézők nevű Facebook csoportban hasonló felvételeket posztoltak, ezek már Bekecsről készültek. A bejegyzés itt is hasonló aktivitást ért el.

Rakamazról is látni,de olyan mint ha ,a hegy tetejéről jönne!!

Valahol buli van 😀 csak a felhőkbe beleütközött a lézer fénye 😀

– olvasható a poszt alatt.

„Zalában nem látni legalábbis most nem láttam ahogy kimentem” – írta egy másik felhasználó, ami engedhet arra következtetni, hogy a jelenség a borsodi környéken van jelen.

Szerinted mi lehet ez?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu