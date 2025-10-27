1 órája
Ufók jelentek meg Borsodban? Többen is lefotózták a rejtélyes fényeket, mutatjuk!
A közösségi médiában posztoltak fotót az esetről, ahol be is indultak a találgatások. A jelenségről egy másik településen is készítettek felvételt.
A fotó illusztráció
Fotó: Himer Edina
A MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook oldalon tették közzé azt a fényképet, amelyen érdekes, kékes fények jelennek meg a sötét égbolton, Megyaszó felett. A bejegyzésre rövid idő alatt számos reakció érkezett és a kommentekben el is kezdték kitalálni, hogy mi is lehet ez a nem mindennapi jelenség.
Hát ez?
Borsod megye Megyaszó..
– írta a posztoló a kép mellé.
A hozzászólásokban többen poénosra vették a dolgot, ugyanakkor néhányan úgy vélik, hogy valahol buli van és ezek diszkófények.
Mádon László Holcman teszteli javítás után a sárospataki Highlander Disco kültéri fényét!
Nem UFO, nem műhold! Reméljük rövidesen láthatjuk majd működés közben a disco hívó fényeként!
– olvasható a kommentek között.
Bekecsen is látták
A FelhőNézők nevű Facebook csoportban hasonló felvételeket posztoltak, ezek már Bekecsről készültek. A bejegyzés itt is hasonló aktivitást ért el.
Rakamazról is látni,de olyan mint ha ,a hegy tetejéről jönne!!
Valahol buli van 😀 csak a felhőkbe beleütközött a lézer fénye 😀
– olvasható a poszt alatt.
„Zalában nem látni legalábbis most nem láttam ahogy kimentem” – írta egy másik felhasználó, ami engedhet arra következtetni, hogy a jelenség a borsodi környéken van jelen.
Szerinted mi lehet ez?
