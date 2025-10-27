Ufók jelentek meg Borsodban? Többen is lefotózták a rejtélyes fényeket, mutatjuk!

A MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook oldalon tették közzé azt a fényképet, amelyen érdekes, kékes fények jelennek meg a sötét égbolton, Megyaszó felett. A bejegyzésre rövid idő alatt számos reakció érkezett és a kommentekben el is kezdték kitalálni, hogy mi is lehet ez a nem mindennapi jelenség.

Furcsa fények Megyaszó felett

Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség/Facebook

Hát ez?

Borsod megye Megyaszó..

– írta a posztoló a kép mellé.

A hozzászólásokban többen poénosra vették a dolgot, ugyanakkor néhányan úgy vélik, hogy valahol buli van és ezek diszkófények.

Mádon László Holcman teszteli javítás után a sárospataki Highlander Disco kültéri fényét! Nem UFO, nem műhold! Reméljük rövidesen láthatjuk majd működés közben a disco hívó fényeként!

– olvasható a kommentek között.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Bekecsen is látták

A FelhőNézők nevű Facebook csoportban hasonló felvételeket posztoltak, ezek már Bekecsről készültek. A bejegyzés itt is hasonló aktivitást ért el.

Rakamazról is látni,de olyan mint ha ,a hegy tetejéről jönne!!

Valahol buli van 😀 csak a felhőkbe beleütközött a lézer fénye 😀

– olvasható a poszt alatt.

„Zalában nem látni legalábbis most nem láttam ahogy kimentem” – írta egy másik felhasználó, ami engedhet arra következtetni, hogy a jelenség a borsodi környéken van jelen.

Szerinted mi lehet ez?