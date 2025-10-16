57 perce
Egyensúly és példamutatás – Mire figyeljünk, hogy ne alakuljon ki online függőség?
A szakértőt kérdezzük. A klinikai szakpszichológus fog ellátni minket tippekkel a gyermekek online függőségének kialakulásával kapcsolatban.
Csütörtöki podcastunkban Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal beszélgetünk az online függőségről. Szó esik majd felnőttekről is, de a középpontban a gyermekek lesznek, hogy időben megelőzhessük a következményeket.
A függőséggel szemben
A szakértő tippekkel is ellát majd, mire figyeljünk oda, a középpontban pedig a tudatosság és a megelőzés áll majd.
