3 órája
Francia bundáskenyér recept Rácz Jenőtől – Sáfrányos, ananászos különlegesség reggelire?
Rácz Jenő ilyet készített nemrég a Miskolci Piknik látványkonyhájában. Utánanéztünk, ki mindenki, mit mond még rajta kívül a francia bundáskenyér nem mindennapi titkairól.
Fotó: Balogh Attila
Francia bundáskenyér: ilyet készített a közelmúltban a Miskolci Piknik programjában szerepelt sztárséf a Villanyrendőr nagyszínpadán. A közönség előtt lezajlott látványfőzés (ez esetben: sütés) keretében Rácz Jenő olyasmit ütött össze, amit sok borsodi háziasszony (és sütni tudó férfi) szokott rendszeresen – vagyis dehogy olyat! Ehhez a bundáskenyérhez ugyanis sáfrány kell, meg ananász, meg még annyi minden más mehet bele... Mutatjuk, hogy fest ez a különleges édesség, gasztronómiai szakkifejezéssel: elő-desszert.
Francia bundáskenyér, iráni sáfránnyal és anélkül
A pain perdu receptjével kapcsolatban azt írta a Boon.hu a szeptember 21-i tudósításában a Miskolci Piknikről, hogy
Rácz Jenő már a tavaly szeptemberi fesztiválon is itt volt, és most is sokan várták színpadi szereplését a Villanyrendőrnél szombaton délután. A százas nagyságrendű érdeklődő előtt a sztárséf minden tekintetben különlegesnek számító ételfajtát választott a bemutatójához: a bundáskenyeret. De nem a „nagymama-félét”, hanem a franciát, ami inkább édes-savas desszertnek minősíthető. Kábé fél óra alatt készült el, és kéttucatnyian a közönségből meg is kóstolhatták.
A színpadi történésekről volt néző (Tóth Józsefné), aki egy kis videót is készített, a Facebookra:
Itt csak apró betekintést kaphatunk a desszertkészítésbe, mint ahogy a Borsod Online saját, azon a szombaton délután forgatott rövid filmfelvétele is csak Rácz Jenő fellépésének illusztrálására vállalkozott, nem pedig a mintegy 30-40 perces ételkészítési folyamat egzakt bemutatására.
Van itt epres szósz, chantilly krém!
Úgyhogy ha már felkeltettük olvasóink érdeklődését a téma iránt, utánanéztünk, hol ki és miként készíti ezt az egyszerű, de izgalmas elnevezésű, a magyar polgárok számára bizonyára sok meglepetést tartogató ételfajtát.
Első találatként a Youtube-ról jött egy találat, a szakács maga is gasztro-blogot futtat, és háromrészes sorozatot szentelt a bundáskenyér műfajának.
A BIG Spoon nevű csatorna azt írja a vonatkozó epizód felvezetéseképpen, hogy „a bundáskenyér sorozat 3. részében egy nagyon finom francia toast, vagy eredeti francia nevén, pain perdu kerül terítékre. A filmben elkészítünk egy bazsalikomos-epres szószt, valamint chantilly krémet is. Próbáljátok ki, baromi finom! Picit nem rossz kimozdulni a megszokott sós, zöldséges bundáskenyér világából!”
Elárulta a francia bundáskenyér titkait
Rácz Jenő ugyanezen az asztalon végrehajtott mutatványáról így írt a Borsod Online két hete:
Édes bundás kenyér
A bundás kenyérnek is van édes változata. A szikkadt kenyeret – vagy akár a szikkadt kalácsot – édesített tejbe mártjuk, majd felvert tojásba forgatás után forró olajban aranybarnára sütjük, végül fahéjas porcukorral megszórjuk. Ez a módszer gyorsan életet lehel a maradék kenyérbe, és percek alatt desszert varázsolható belőle. Különösen jó fogás uzsonnára vagy hétvégi reggelire. Ha pedig valaki ínyencségre vágyik, a múlt hétvégén a Miskolci Pikniken Rácz Jenő sztárséf elárulta a francia bundáskenyér titkait, amiről itt olvashat bővebben:
Éhesek vagytok? – kérdezte Rácz Jenő –, ki szereti a bundáskenyeret?
Nem véletlen, hogy a Boon néhány nappal későbbi, az ételmaradékok hasznosításáról szóló összeállításában is visszatért a témához:
Top 5 filléres édesség maradékból: retró desszertek, amik megmentik a konyhát és a pénztárcánkat is
Egy másik Facebook-oldalon a mellékelt ismertetőt találjuk a budaörsi Csiri étterem által ajánlott receptről:
Francia bundáskenyér – amikor a reggeli titokban desszertnek öltözik!
Aranyló bundás kalács, hűs vaníliafagyi, friss gyümölcs, és a koronát te választhatod: lekvár, nutella vagy juharszirup.
Ez az a reggeli, amitől egy pillanatra mindenki franciának érzi magát.
A Sóbors című weboldalon olyan felütéssel mesélnek a kérdéskörröl (Sági-Kühn Zsófia személyében), hogy „Az eredeti, a vegán és a bűnös élvezet”.
A french toast, más néven édes bundás kenyér egy nagyon egyszerű, laktató édesség, amely főételként is megállja a helyét. Most megmutatjuk nektek a klasszikus receptet, illetve egy könnyedebb, vegán és egy extra, cseppet sem diétás változatot.
A hozzávalók (12 adaghoz!) a következők:
- 2 darab tojás
- 4 ek. cukor
- 1 csipet fahéj
- 1 csipet só
- 1 kk. vaníliakivonat
- 1 bögre tej
- 1 darab szendvicskenyér
- 1 tk. növényi olaj
Továbbkattintva a netes találatok között a Mindmegette.hu-n egy még ennél is egyszerűbb leírást találunk, érdemes megtekinteni. Három lépésből áll:
- A kenyeret szeleteljük fel.
- Verjük fel a tejet, tojást, vaníliás cukrot, fahéjat és sót. Ebbe forgassuk bele a kenyeret.
- Serpenyőben forrósítsuk fel az olajat. A kenyerek oldal süssük 2-2 percig, amíg szép barnás színt kapnak.
Két éve pani puri volt a „bükki” menü
Az elmúlt években többek között tévés szereplései folytán sztárséffé avanzsáló Rácz Jenő mellesleg jelen volt már korábbi miskolci fesztiválon is a főztjeivel, nevezetesen a két évvel ezelőtti belvárosi Pikniken is, akkor a Városház téren. Akkor ezt szerepelt róla a korabeli tudósításban:
A legszerencsésebbek kóstolót is kaptak a pani puriból – ennek a street foodnak a receptjét még Dél-kelet Ázsiában tanultam. Próbáltam úgy összeállítani az ételt, hogy kapcsolódjon Miskolchoz, a Bükkhöz.
Látványfőzés Rácz Jenő séffel 2023 szeptemberében:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- A Piros, a Kék, a Kerengő vagy esetleg a Nagyszínpad? Mindenhol nagyot szólt a szombati buli a Miskolci Egyetemen
- ,, Mi lenne, ha a támadóink passzolnának is egymásnak...? " - fotók, videó
- ,,Ez a mai mérkőzés olyan volt, mint a szex előjáték nélkül. Gyömöszköltünk, brusztoltunk, erőlködtünk és a végén kétszer eldurrantunk" (fotók, videó)
- A miskolci Kisautó Börze megunhatatlan, a negyedik is nagy siker volt - fotók, videó
- Fergetegesre sikerült az első MustFeszt Miskolcon - fotók, videó