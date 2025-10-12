Francia bundáskenyér recept Rácz Jenőtől – Sáfrányos, ananászos különlegesség reggelire?

Francia bundáskenyér: ilyet készített a közelmúltban a Miskolci Piknik programjában szerepelt sztárséf a Villanyrendőr nagyszínpadán. A közönség előtt lezajlott látványfőzés (ez esetben: sütés) keretében Rácz Jenő olyasmit ütött össze, amit sok borsodi háziasszony (és sütni tudó férfi) szokott rendszeresen – vagyis dehogy olyat! Ehhez a bundáskenyérhez ugyanis sáfrány kell, meg ananász, meg még annyi minden más mehet bele... Mutatjuk, hogy fest ez a különleges édesség, gasztronómiai szakkifejezéssel: elő-desszert.

Rácz Jenő sztárséf Piknik-menüje a francia bundáskenyér volt Miskolcon – francia, nem „magyar”!

Fotó: Balogh Attila

Francia bundáskenyér, iráni sáfránnyal és anélkül

A pain perdu receptjével kapcsolatban azt írta a Boon.hu a szeptember 21-i tudósításában a Miskolci Piknikről, hogy

Rácz Jenő már a tavaly szeptemberi fesztiválon is itt volt, és most is sokan várták színpadi szereplését a Villanyrendőrnél szombaton délután. A százas nagyságrendű érdeklődő előtt a sztárséf minden tekintetben különlegesnek számító ételfajtát választott a bemutatójához: a bundáskenyeret. De nem a „nagymama-félét”, hanem a franciát, ami inkább édes-savas desszertnek minősíthető. Kábé fél óra alatt készült el, és kéttucatnyian a közönségből meg is kóstolhatták.

A színpadi történésekről volt néző (Tóth Józsefné), aki egy kis videót is készített, a Facebookra:

Itt csak apró betekintést kaphatunk a desszertkészítésbe, mint ahogy a Borsod Online saját, azon a szombaton délután forgatott rövid filmfelvétele is csak Rácz Jenő fellépésének illusztrálására vállalkozott, nem pedig a mintegy 30-40 perces ételkészítési folyamat egzakt bemutatására.

Van itt epres szósz, chantilly krém!

Úgyhogy ha már felkeltettük olvasóink érdeklődését a téma iránt, utánanéztünk, hol ki és miként készíti ezt az egyszerű, de izgalmas elnevezésű, a magyar polgárok számára bizonyára sok meglepetést tartogató ételfajtát.

Első találatként a Youtube-ról jött egy találat, a szakács maga is gasztro-blogot futtat, és háromrészes sorozatot szentelt a bundáskenyér műfajának.

A BIG Spoon nevű csatorna azt írja a vonatkozó epizód felvezetéseképpen, hogy „a bundáskenyér sorozat 3. részében egy nagyon finom francia toast, vagy eredeti francia nevén, pain perdu kerül terítékre. A filmben elkészítünk egy bazsalikomos-epres szószt, valamint chantilly krémet is. Próbáljátok ki, baromi finom! Picit nem rossz kimozdulni a megszokott sós, zöldséges bundáskenyér világából!”

Elárulta a francia bundáskenyér titkait

Rácz Jenő ugyanezen az asztalon végrehajtott mutatványáról így írt a Borsod Online két hete: