Forgalmi rend változás: Ebben az utcában büntetik meg most a legtöbb autóst Miskolcon

Olvasónk lett figyelmes arra, hogy amikor átsétált az utcán, rengeteg piros csomagot látott az autók szélvédőin. Ennek a megoldása egyszerű, nem nézik a táblákat a sofőrök, hanem a megszokott módon közlekednek és ez esetben parkolnak.

A forgalmi rend változás mikéntje a következő:

A Palóczy László utcáról a Kossuth Lajos utcára kanyarodva az első kereszteződéstől eddig egy egyirányú út volt, ahonnan távozni a Patak utca felé lehetett, amely össze volt kötve a Pátria mögötti parkolóval.

Ezt az utcát a felújítás miatt most kétirányúsították, ezért a megszokott parkolási lehetőség a menetirány szerinti bal oldalon már nem lehetséges. Ezt táblák is jelzik, de a fehér felfestést is eltüntették, habár a fekete festék az autóból és messziről pont úgy látszik, mintha úgy maradt volna (mindegy, mert a tábla felülírja).

Elhagyni az utcát most már csak az Antal József parkon keresztül, vagy pedig a Patak utca felé lehet a mélygarázs felé.

Ezért ne vezessünk rutinból

Bármennyire is ismerős egy útvonal, két nap sosem teljesen egyforma. Mások a fényviszonyok, a forgalom, az időjárás és az emberek viselkedése, valamit forgalmi rend változások is bármikor előfordulhatnak.

A rutinból vezető sofőr hajlamos ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagyni, mert „úgyis mindig így szokott lenni”. Ez akár veszélyes is lehet, például iskolák közelében, de ezen kívül a pénztárcánkat is megterhelheti, ha megbírságolnak figyelmetlenségünk miatt.