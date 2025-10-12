október 12., vasárnap

Forgalmi rend változás: Ebben az utcában büntetik meg most a legtöbb autóst Miskolcon

Címkék#forgalmi rend#forgalmi rend változás#Miskolc

Most nem éri meg rutinból vezetni Miskolcon, sok autós megjárta már. Forgalmi rend változás van érvényben az építkezés miatt. Mutatjuk, pontosan hol és mire kell számítani.

Borbély Gergely
Forgalmi rend változás: Ebben az utcában büntetik meg most a legtöbb autóst Miskolcon

Forgalmi rend változás Miskolcon

Fotó: TAKACS JOCI

A járművezetés az egyik legösszetettebb tevékenység, amit a sofőrök nap mint nap végeznek. Figyelmet, döntéshozatali képességet, türelmet és jó reakcióidőt igényel, sok autósban azonban hajlamos kialakulni az úgynevezett „rutinból vezetés”, amely azon kívül hogy veszélyes, egyéb kellemetlenségeket is vonhat maga után. Például, ha rutinból haladunk és nem figyelünk eléggé, büntetés is lehet a vége, mert nem vettük észre a forgalmi rend változást.

Forgalmi rend változás a Kossuth Lajos utcában
Forgalmi rend változás a Kossuth Lajos utcában
Fotó: TAKACS JOCI

Forgalmi rend változás Miskolcon

Figyelmetlenség miatt landolnak a mikuláscsomagok a szélvédőkön Miskolcon, a Kossuth Lajos utcában, ahol forgalmi rend változás van érvényben az Avas szálló felújítása miatt, amiről már természetesen korábban több cikkben is beszámoltunk.

Olvasónk lett figyelmes arra, hogy amikor átsétált az utcán, rengeteg piros csomagot látott az autók szélvédőin. Ennek a megoldása egyszerű, nem nézik a táblákat a sofőrök, hanem a megszokott módon közlekednek és ez esetben parkolnak.

A forgalmi rend változás mikéntje a következő:

A Palóczy László utcáról a Kossuth Lajos utcára kanyarodva az első kereszteződéstől eddig egy egyirányú út volt, ahonnan távozni a Patak utca felé lehetett, amely össze volt kötve a Pátria mögötti parkolóval.

Ezt az utcát a felújítás miatt most kétirányúsították, ezért a megszokott parkolási lehetőség a menetirány szerinti bal oldalon már nem lehetséges. Ezt táblák is jelzik, de a fehér felfestést is eltüntették, habár a fekete festék az autóból és messziről pont úgy látszik, mintha úgy maradt volna (mindegy, mert a tábla felülírja).

Elhagyni az utcát most már csak az Antal József parkon keresztül, vagy pedig a Patak utca felé lehet a mélygarázs felé.

Ezért ne vezessünk rutinból

Bármennyire is ismerős egy útvonal, két nap sosem teljesen egyforma. Mások a fényviszonyok, a forgalom, az időjárás és az emberek viselkedése, valamit forgalmi rend változások is bármikor előfordulhatnak.

A rutinból vezető sofőr hajlamos ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagyni, mert „úgyis mindig így szokott lenni”. Ez akár veszélyes is lehet, például iskolák közelében, de ezen kívül a pénztárcánkat is megterhelheti, ha megbírságolnak figyelmetlenségünk miatt.

 

