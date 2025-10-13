október 13., hétfő

1 órája

Fokozott rendőri jelenlét Edelényben – mutatjuk, mikor és miért

Címkék#rendőrség#ellenőrzés#edelény

A megszokottnál több rendőrrel találkozhatnak Edelényben csütörtökön.

Az Edelényi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el október 16-án 6 órától 15 óráig Edelény közigazgatási területére.

Fokozott ellenőrzés lesz Edelényben.
Fokozott ellenőrzés lesz Edelényben csütörtökön (a fotó illusztráció)
Fotó: Gazdag Mihály

Az ellenőrzés célja – az Edelényi vásár ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása – tájékoztat a police.hu.

Kérik a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!

 

