Fokozott rendőri jelenlét Edelényben – mutatjuk, mikor és miért

Az Edelényi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el október 16-án 6 órától 15 óráig Edelény közigazgatási területére.

Fokozott ellenőrzés lesz Edelényben csütörtökön (a fotó illusztráció)

Fotó: Gazdag Mihály

Az ellenőrzés célja – az Edelényi vásár ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása – tájékoztat a police.hu.

