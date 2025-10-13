Ellenőrzés
Fokozott rendőri jelenlét Edelényben – mutatjuk, mikor és miért
A megszokottnál több rendőrrel találkozhatnak Edelényben csütörtökön.
Az Edelényi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el október 16-án 6 órától 15 óráig Edelény közigazgatási területére.
Az ellenőrzés célja – az Edelényi vásár ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása – tájékoztat a police.hu.
Kérik a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!
