"Avanti ragazzi di Buda" – közel százan énekeltek együtt a Szinva teraszon - képek, videó

A flashmob keretében elhangzott dalt szurkolók is éneklik

Az 1956-os magyar forradalomhoz köthető leginkább ismert olasz induló az "Avanti ragazzi di Buda" (Előre budai srácok), amelyet a Lazio szurkolói énekelnek, és a magyar forradalom hőseinek állít emléket. Az 1956-os események ihlette dal a magyar szabadságharcról szól, és a harcra, kitartásra nem ez az egyetlen, 1956-ban létrejött olasz alkotás, ez a legismertebb és a közbeszédben leginkább 1956-hoz kötődik.