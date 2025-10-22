október 22., szerda

2 órája

"Avanti ragazzi di Buda" – közel százan énekeltek együtt a Szinva teraszon - képek, videó

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. október 22-én, szerdán különleges programot szervezett a Szinva teraszra. Különleges flashmob akcióval hívták fel a figyelmet az 1956-os forradalom jelentőségére.

Flash mob a Szinva-teraszon

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A flashmob során három gimnázium tanulói a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon és a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium valamint a Miskolci Nemzeti Színház kórusa énekelte el az "Avanti ragazzi di Buda" indulót a Szinva teraszon.  

Ünnepi flashmob a Szinva-teraszon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A flashmob keretében elhangzott dalt szurkolók is éneklik

Az 1956-os magyar forradalomhoz köthető leginkább ismert olasz induló az "Avanti ragazzi di Buda" (Előre budai srácok), amelyet a Lazio szurkolói énekelnek, és a magyar forradalom hőseinek állít emléket. Az 1956-os események ihlette dal a magyar szabadságharcról szól, és a harcra, kitartásra nem ez az egyetlen, 1956-ban létrejött olasz alkotás, ez a legismertebb és a közbeszédben leginkább 1956-hoz kötődik.

 

