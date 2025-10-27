október 27., hétfő

Parkolók szűnnek meg a miskolci belvárosban

Nem biztos hogy ott, ahol először gondolná! Nagy számú fizetős parkoló szűnik meg Miskolc belvárosában. Mutatjuk a részleteket:

A Miskolci Városgazda tájékoztatása szerint 20025. november elsejétől az ITC-székház észak-keleti oldalán, a „nagy” OTP melletti díszburkolatos, zöld zónás területen megszűnik 45 darab fizetős parkoló.

Forrás: googlemaps

Ezek a fizetős parkolók megszűnnek, de van alternatíva

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a környéken továbbra is elérhető parkolási lehetőség a Tudomány és Technika Háza temető felőli oldalán.

 

