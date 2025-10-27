Közlekedés
59 perce
Parkolók szűnnek meg a miskolci belvárosban
Nem biztos hogy ott, ahol először gondolná! Nagy számú fizetős parkoló szűnik meg Miskolc belvárosában. Mutatjuk a részleteket:
A Miskolci Városgazda tájékoztatása szerint 20025. november elsejétől az ITC-székház észak-keleti oldalán, a „nagy” OTP melletti díszburkolatos, zöld zónás területen megszűnik 45 darab fizetős parkoló.
Ezt ne hagyja ki!Nem semmi!
2025.10.21. 07:00
Paraszt parkolás mesterfokon – Vajon át volt ez gondolva?
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezek a fizetős parkolók megszűnnek, de van alternatíva
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a környéken továbbra is elérhető parkolási lehetőség a Tudomány és Technika Háza temető felőli oldalán.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre