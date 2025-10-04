Aratott a Kakasfesztivál és főzőverseny is Tardon - képekkel

A fesztivál programjain mindenki jól érezhette magát

Ízek, hagyományok és közösség – ez a Tardi Kakasfőző Fesztivál!

- írja Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán, hiszen természetesen ő maga is részt vett az eseményen.

Nem csupán finom falatokról szól, hanem arról az összefogásról és kulturális örökségről, amelyre méltán lehetünk büszkék. A jövőnk kulcsa, hogy ezeket az értékeket továbbadjuk!

- ragadta meg a fesztivál lényegét posztjában.