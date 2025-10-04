október 4., szombat

Fesztivál

1 órája

Aratott a Kakasfesztivál és főzőverseny is Tardon - képekkel

Sikerült kihasználni ezt a rendkívül szép őszi napot. Az ízeké, a hagyományé és a közösségépítésé volt a főszerep Tardon, a Kakasfesztivál és Főzőversenyen.

Boon.hu

Október 5-én rendezték meg a Tardi Kakasfesztivál és főzőversenyt a Sándor-völgyi rendezvénytéren, ami megtelt finom kakaspörkölt illattal. Sokak örömére rendezték meg újra ezt a különleges eseményt, hiszen számtalan programmal várták az érkezőket.

Csodásan telt a Kakasfesztivál és Főzőverseny Tardon
Csodásan telt a Kakasfesztivál és Főzőverseny Tardon
Forrás:  Facebook

A fesztivál programjain mindenki jól érezhette magát

Ízek, hagyományok és közösség – ez a Tardi Kakasfőző Fesztivál!

 - írja Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán, hiszen természetesen ő maga is részt vett az eseményen.

Nem csupán finom falatokról szól, hanem arról az összefogásról és kulturális örökségről, amelyre méltán lehetünk büszkék. A jövőnk kulcsa, hogy ezeket az értékeket továbbadjuk!

 - ragadta meg a fesztivál lényegét posztjában.

Tardi Kakasfőző Fesztivál

Fotók: Tállai András László/Facebook

 

