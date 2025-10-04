1 órája
Felvonulás a belvárosban – A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet - képekkel
A mellrák megelőzésére és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. A felvonulás a Szent István tértől a Hősök teréig tartott.
Rózsaszín szalagos felvonulást rendeztek a belvárosban
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, Ennek apropójából szervezte meg ezt a rózsaszín szalagos felvonulást a Rákbetegek Országos Szervezete és a miskolci Életért a Rák Ellen Egyesület. Az esemény a mellrák megelőzésének érdekében szükséges vizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet.
Felvonulás a mellrák megelőzése érdekében
Az eseményen részt vett Hollósy András alpolgármester is, aki a résztvevőkkel együtt vonult át a Szent István térről a Hősök teréig.
Miskolc Megyei Jogú Városnak fontos, hogy támogasson olyan egyesületeket, szervezeteket, akik az egészségmegőrzésben élen járnak. Ez a séta jelképes volt, de mégis minden lépéssel hozzájárult mindenki a saját egészségének a fenntartásához. Ez nagyon fontos, mert mi egy sokkal egészségesebb és sokkal élhetőbb várost szeretnénk
- mondta Hollósy András majd hozzátette:
A szervezők természetesen ezután is számíthatnak a városra.
Rózsaszín szalagos felvonulás Miskolcon 2025.10.04.Fotók: Borbély Gergely
