Rózsaszín szalagok

2 órája

Felvonulás a belvárosban – A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet - képekkel

A mellrák megelőzésére és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. A felvonulás a Szent István tértől a Hősök teréig tartott.

Boon.hu
Felvonulás a belvárosban – A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet - képekkel

Rózsaszín szalagos felvonulást rendeztek a belvárosban

Forrás: MW

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, Ennek apropójából szervezte meg ezt a rózsaszín szalagos felvonulást a Rákbetegek Országos Szervezete és a miskolci Életért a Rák Ellen Egyesület. Az esemény a mellrák megelőzésének érdekében szükséges vizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet.

Rózsaszín szalagos felvonulást rendeztek a belvárosban
Rózsaszín szalagos felvonulást rendeztek a belvárosban
Forrás: MW

Felvonulás a mellrák megelőzése érdekében

Az eseményen részt vett Hollósy András alpolgármester is, aki a résztvevőkkel együtt vonult át a Szent István térről a Hősök teréig.

Miskolc Megyei Jogú Városnak fontos, hogy támogasson olyan egyesületeket, szervezeteket, akik az egészségmegőrzésben élen járnak. Ez a séta jelképes volt, de mégis minden lépéssel hozzájárult mindenki a saját egészségének a fenntartásához. Ez nagyon fontos, mert mi egy sokkal egészségesebb és sokkal élhetőbb várost szeretnénk

 - mondta Hollósy András majd hozzátette:

A szervezők természetesen ezután is számíthatnak a városra.

Rózsaszín szalagos felvonulás Miskolcon 2025.10.04.

Fotók: Borbély Gergely

 

