Felvonulás a belvárosban – A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet - képekkel

Miskolc Megyei Jogú Városnak fontos, hogy támogasson olyan egyesületeket, szervezeteket, akik az egészségmegőrzésben élen járnak. Ez a séta jelképes volt, de mégis minden lépéssel hozzájárult mindenki a saját egészségének a fenntartásához. Ez nagyon fontos, mert mi egy sokkal egészségesebb és sokkal élhetőbb várost szeretnénk