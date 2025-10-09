Boxerek támadtak Felsőzsolcán: nő és szomszédja is megsérült

Tavaly december 30-án reggel Felsőzsolcán egy férfi nem megfelelően zárta el boxer fajtájú kutyáit, amelyek így kiszöktek az udvarból. Az utcán éppen sétáló nőt a kutyák megtámadták: a földre rántották, és több helyen megharapták. A nő segítségére siető szomszédot is megtámadták, őt is több helyen megsebesítették az ebek.

Felsőzsolcán okozott komoly sérülést két elszabadult boxer Forrás: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség

A Miskolci Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indított nyomozást, amelyet lezártak, és az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. A rendőrség a konkrét kutyatámadást felidéző Facebook bejegyzésével most felhívja a figyelmet a háziállatok biztonságos elzárásának fontosságára.