október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Marcangolás

2 órája

Boxerek támadtak Felsőzsolcán: nő és szomszédja is megsérült

Címkék#felsőzsolca#kutyatámadás#felelős kutyatartás#rendőrség#Miskolci Rendőrkapitányság

Figyelemfelhívás a borzalmas eset megidézése. Felsőzsolcán két boxer támadott meg egy nőt és a segítségére siető szomszédot az utcán. A Miskolci Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt folytatott nyomozást, és az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.

Boon.hu
Boxerek támadtak Felsőzsolcán: nő és szomszédja is megsérült

A kutyatámadás tavaly történt Felsőzsolcán, de mindannyiunknak fontos tanulságot hordoz a szörnyű eset

Forrás: Youtube

Tavaly december 30-án reggel Felsőzsolcán egy férfi nem megfelelően zárta el boxer fajtájú kutyáit, amelyek így kiszöktek az udvarból. Az utcán éppen sétáló nőt a kutyák megtámadták: a földre rántották, és több helyen megharapták. A nő segítségére siető szomszédot is megtámadták, őt is több helyen megsebesítették az ebek.

felsőzsolcán
Felsőzsolcán okozott komoly sérülést két elszabadult boxer Forrás: Facebook/Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség

A Miskolci Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indított nyomozást, amelyet lezártak, és az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. A rendőrség a konkrét kutyatámadást felidéző Facebook bejegyzésével most felhívja a figyelmet a háziállatok biztonságos elzárásának fontosságára. 

Ami Felsőzsolcán történt, elkerülhető lenne

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a háziállatok biztonságos elzárása nem csupán a gazda kötelessége, hanem mások testi épségének védelmét is szolgálja. A kutyatartás szabályai szerint:

  • A kutyát mindig biztonságosan kell elzárni, hogy ne juthasson közterületre.
  • Közterületen póráz használata kötelező, harapós kutyánál szájkosár is.
  • A kutyát mikrochippel kell ellátni, és az adatait be kell jegyeztetni.
  • A gazda felelős az állat viselkedéséért, és az általa okozott kárért vagy sérülésért.
  • Soha ne hagyjuk a kutyát felügyelet nélkül olyan helyen, ahonnan kiszökhet.

Biztonság mindenki számára

A biztonságos állattartás tehát nem csak a gazda, hanem a környezet védelme érdekében is alapvető kötelesség. A mostani eset jól mutatja, hogy a szabályok megszegése komoly sérülésekhez és jogi következményekhez vezethet.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu