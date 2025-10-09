2 órája
Boxerek támadtak Felsőzsolcán: nő és szomszédja is megsérült
Figyelemfelhívás a borzalmas eset megidézése. Felsőzsolcán két boxer támadott meg egy nőt és a segítségére siető szomszédot az utcán. A Miskolci Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt folytatott nyomozást, és az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.
A kutyatámadás tavaly történt Felsőzsolcán, de mindannyiunknak fontos tanulságot hordoz a szörnyű eset
Tavaly december 30-án reggel Felsőzsolcán egy férfi nem megfelelően zárta el boxer fajtájú kutyáit, amelyek így kiszöktek az udvarból. Az utcán éppen sétáló nőt a kutyák megtámadták: a földre rántották, és több helyen megharapták. A nő segítségére siető szomszédot is megtámadták, őt is több helyen megsebesítették az ebek.
A Miskolci Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indított nyomozást, amelyet lezártak, és az ügyet vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. A rendőrség a konkrét kutyatámadást felidéző Facebook bejegyzésével most felhívja a figyelmet a háziállatok biztonságos elzárásának fontosságára.
Ami Felsőzsolcán történt, elkerülhető lenne
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a háziállatok biztonságos elzárása nem csupán a gazda kötelessége, hanem mások testi épségének védelmét is szolgálja. A kutyatartás szabályai szerint:
- A kutyát mindig biztonságosan kell elzárni, hogy ne juthasson közterületre.
- Közterületen póráz használata kötelező, harapós kutyánál szájkosár is.
- A kutyát mikrochippel kell ellátni, és az adatait be kell jegyeztetni.
- A gazda felelős az állat viselkedéséért, és az általa okozott kárért vagy sérülésért.
- Soha ne hagyjuk a kutyát felügyelet nélkül olyan helyen, ahonnan kiszökhet.
Biztonság mindenki számára
A biztonságos állattartás tehát nem csak a gazda, hanem a környezet védelme érdekében is alapvető kötelesség. A mostani eset jól mutatja, hogy a szabályok megszegése komoly sérülésekhez és jogi következményekhez vezethet.
