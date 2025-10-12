október 12., vasárnap

Ijesztően jó helyszín

1 órája

Halloween a kastélyban: cukorkák, töklámpások és szellemes kalandok Felsőzsolcán

Címkék#felsőzsolca#Felsőzsolcai Halloween#2025#program#Bárczay-kastély

Édességvadászat, kézműves foglalkozások és szellemes lámpásfelvonulás garantálja a borzongást és a nevetést minden korosztálynak. Október 30-án este a felsőzsolcai Bárczay-kastély és a Hősök tere különleges Halloween-programokkal várja a családokat és a felnőtteket.

Boon.hu
Halloween a kastélyban: cukorkák, töklámpások és szellemes kalandok Felsőzsolcán

A felsőzsolcai Halloween egy fogalom ma már: idén is várják az érdeklődőket a Bárczay-kastélyban

Forrás: Youtube

Október 30-án 17 és 20 óra között várják a kicsiket és nagyokat egyaránt a kastélyba és a Hősök terére. Idén Halloween alkalmából a felsőzsolcai Bárczay-kastély különleges programokkal készül a látogatóknak.

felsőzsolcai bárczay-kastély este
Borzasztóan jó programokkal készül Halloween alkalmából idén is a felsőzsolcai Bárczay-kastély Forrás: Youtube 

Kastélyi borzongás és móka

A kastély minden szeglete halloweeni hangulatba öltözik: a gyerekek édességet gyűjthetnek, miközben a szülők és felnőttek az őszi dekorációk készítésében próbálhatják ki kreativitásukat a szomszédos teremben. A programok így garantálják, hogy senki se unatkozzon: lesznek játékkal, kézműveskedéssel és vidám borzongással teli percek minden korosztálynak.

Boszorkányos programkínálat a felsőzsolcai Bárczay-kastély falai között

  • 17:00 – Halloween Party (6-13 éveseknek): a kastély termeiben indul a móka, cukorkák, jelmezek és játékok várják a gyermekeket.
  • 17:30 – Szörnyen jó kézműveskedés (18+): Osztermanné Malmos Edina vezetésével a felnőttek saját őszi dekorációkat készíthetnek.
  • 19:00 – Szellemes lámpás felvonulás: a kastélyból indulva a Hősök terére vonul a fények és lámpások serege.
  • 19:30 – Töklámpás kiállítás: az óvodások által készített töklámpások kerülnek bemutatásra a Hősök terén.

Előzetes regisztráció szükséges

A kastélyban tartott programokra való részvételhez mindenképp szükséges az előzetes regisztráció. Az érdeklődők a [email protected]
címen jelentkezhetnek október 25. 12 óráig.

Ne hagyja ki senki ezt a hátborzongatóan vidám, kastélyos Halloween-élményt, ahol a cukorka, a tökfaragás és a fények együtt teremtik meg a tökéletes őszi hangulatot Felsőzsolcán!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

