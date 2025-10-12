Halloween a kastélyban: cukorkák, töklámpások és szellemes kalandok Felsőzsolcán

Október 30-án 17 és 20 óra között várják a kicsiket és nagyokat egyaránt a kastélyba és a Hősök terére. Idén Halloween alkalmából a felsőzsolcai Bárczay-kastély különleges programokkal készül a látogatóknak.

Borzasztóan jó programokkal készül Halloween alkalmából idén is a felsőzsolcai Bárczay-kastély Forrás: Youtube

Kastélyi borzongás és móka

A kastély minden szeglete halloweeni hangulatba öltözik: a gyerekek édességet gyűjthetnek, miközben a szülők és felnőttek az őszi dekorációk készítésében próbálhatják ki kreativitásukat a szomszédos teremben. A programok így garantálják, hogy senki se unatkozzon: lesznek játékkal, kézműveskedéssel és vidám borzongással teli percek minden korosztálynak.