1 órája
Halloween a kastélyban: cukorkák, töklámpások és szellemes kalandok Felsőzsolcán
Édességvadászat, kézműves foglalkozások és szellemes lámpásfelvonulás garantálja a borzongást és a nevetést minden korosztálynak. Október 30-án este a felsőzsolcai Bárczay-kastély és a Hősök tere különleges Halloween-programokkal várja a családokat és a felnőtteket.
A felsőzsolcai Halloween egy fogalom ma már: idén is várják az érdeklődőket a Bárczay-kastélyban
Forrás: Youtube
Október 30-án 17 és 20 óra között várják a kicsiket és nagyokat egyaránt a kastélyba és a Hősök terére. Idén Halloween alkalmából a felsőzsolcai Bárczay-kastély különleges programokkal készül a látogatóknak.
Kastélyi borzongás és móka
A kastély minden szeglete halloweeni hangulatba öltözik: a gyerekek édességet gyűjthetnek, miközben a szülők és felnőttek az őszi dekorációk készítésében próbálhatják ki kreativitásukat a szomszédos teremben. A programok így garantálják, hogy senki se unatkozzon: lesznek játékkal, kézműveskedéssel és vidám borzongással teli percek minden korosztálynak.
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Boszorkányos programkínálat a felsőzsolcai Bárczay-kastély falai között
- 17:00 – Halloween Party (6-13 éveseknek): a kastély termeiben indul a móka, cukorkák, jelmezek és játékok várják a gyermekeket.
- 17:30 – Szörnyen jó kézműveskedés (18+): Osztermanné Malmos Edina vezetésével a felnőttek saját őszi dekorációkat készíthetnek.
- 19:00 – Szellemes lámpás felvonulás: a kastélyból indulva a Hősök terére vonul a fények és lámpások serege.
- 19:30 – Töklámpás kiállítás: az óvodások által készített töklámpások kerülnek bemutatásra a Hősök terén.
Előzetes regisztráció szükséges
A kastélyban tartott programokra való részvételhez mindenképp szükséges az előzetes regisztráció. Az érdeklődők a [email protected]
címen jelentkezhetnek október 25. 12 óráig.
Ne hagyja ki senki ezt a hátborzongatóan vidám, kastélyos Halloween-élményt, ahol a cukorka, a tökfaragás és a fények együtt teremtik meg a tökéletes őszi hangulatot Felsőzsolcán!
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ne aggódj, lesz mivel hazamenni! Éjszakai járatok a MEN alatt Miskolcon
Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!