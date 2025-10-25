Őrtüzet gyújtanak Felsőzsolcán

Felsőzsolca Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács felhívásához. 2025. október 26-án egész Székelyföldön őrtüzek gyúlnak a székely szabadságért.

Felsőzsolca településen őrtüzet gyújtanak

