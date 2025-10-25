1 órája
Őrtüzet gyújtanak Felsőzsolcán
Az őrtűz gyújtásra 2025. október 26-án, vasárnap 17:30 órakor a Rendezvények Háza udvarán. Felsőzsolca Város Önkormányzata hívja és várja az érdeklődőket a Székely Autonómia Napja alkalmából a programra.
Felsőzsolca Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács felhívásához. 2025. október 26-án egész Székelyföldön őrtüzek gyúlnak a székely szabadságért.
Felsőzsolca rendezvényén őrtüzek gyúlnak
Székelyföld számos településén gyújtanak őrtüzeket a helyi közösségek annak jeleként, hogy a terület őshonos lakossága igényt tart a területi autonómiára. A 2003-ban újraalakult – több mint száz éve alapított – Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, amikor a templomokban közösen imádkoznak Székelyföld autonómiájáért, este pedig őrtüzek gyújtásával „teszik láthatóvá” az önrendelkezést követelő régiót.
