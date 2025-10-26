október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+14
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

22 perce

A kastélyba várják a nagyszülőket Felsőzsolcán

Címkék#Felsőzsolcára#egészségmegőrzés#kastély

Oláhné Lajtos Julianna, önkéntes koordinátor egészségmegőrző foglalkozására várják az érdeklődőket a Nagyszülők Klubja soron következő alkalmára. Felsőzsolca 2025. október 28-án, kedden 15 órakor a Bárczay-kastélyban ad helyet a programnak.

Boon.hu

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket 2025. október 28-án, kedden 15 órakor a Bárczay-kastélyba, a Nagyszülők Klubja soron következő alkalmára, Oláhné Lajtos Julianna, önkéntes koordinátor egészségmegőrző foglalkozására.

Felsőzsolca
Felsőzsolca település könyvtárában találkoztak a nagyszülők 
Forrás: www.felsozsolca.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Felsőzsolca rendezvénye az egészségmegőrzésre helyezi hangsúlyt

A program célja, hogy a résztvevők hasznos ismereteket szerezzenek az egészséges életmódról, valamint közösen, jó hangulatban töltsenek el egy kellemes délutánt. Az egészség nem csupán ajándék, hanem gondoskodás önmagunkról – közösségben pedig még könnyebb megőrizni.

A szervezők kérik, hogy a foglalkozásra kényelmes ruházatban érkezzenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu