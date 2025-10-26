22 perce
A kastélyba várják a nagyszülőket Felsőzsolcán
Oláhné Lajtos Julianna, önkéntes koordinátor egészségmegőrző foglalkozására várják az érdeklődőket a Nagyszülők Klubja soron következő alkalmára. Felsőzsolca 2025. október 28-án, kedden 15 órakor a Bárczay-kastélyban ad helyet a programnak.
Felsőzsolca rendezvénye az egészségmegőrzésre helyezi hangsúlyt
A program célja, hogy a résztvevők hasznos ismereteket szerezzenek az egészséges életmódról, valamint közösen, jó hangulatban töltsenek el egy kellemes délutánt. Az egészség nem csupán ajándék, hanem gondoskodás önmagunkról – közösségben pedig még könnyebb megőrizni.
A szervezők kérik, hogy a foglalkozásra kényelmes ruházatban érkezzenek.
