A kastélyba várják a nagyszülőket Felsőzsolcán

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket 2025. október 28-án, kedden 15 órakor a Bárczay-kastélyba, a Nagyszülők Klubja soron következő alkalmára, Oláhné Lajtos Julianna, önkéntes koordinátor egészségmegőrző foglalkozására.

Felsőzsolca település könyvtárában találkoztak a nagyszülők

Forrás: www.felsozsolca.hu

Felsőzsolca rendezvénye az egészségmegőrzésre helyezi hangsúlyt

A program célja, hogy a résztvevők hasznos ismereteket szerezzenek az egészséges életmódról, valamint közösen, jó hangulatban töltsenek el egy kellemes délutánt. Az egészség nem csupán ajándék, hanem gondoskodás önmagunkról – közösségben pedig még könnyebb megőrizni.

A szervezők kérik, hogy a foglalkozásra kényelmes ruházatban érkezzenek.