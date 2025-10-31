Libás mulatság lesz a kastélyban

Felsőzsolca újraéleszti a hagyományt

A rendezvényen a résztvevők megismerkedhetnek a Márton-naphoz kapcsolódó hagyományokkal és szokásokkal, kipróbálhatnak népi játékokat, valamint kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, melyre a [email protected] e-mail címen, valamint a 06 30 983 7107 telefonszámon van lehetőség.