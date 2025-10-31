október 31., péntek

Helyi közélet

8 perce

Libás mulatság lesz a kastélyban

Címkék#felsőzsolca#márton-nap#hagyomány

A Márton-nap a fény, a vidámság és a közösség ünnepe. Felsőzsolca ezt a hagyományt éleszti újjá.

Boon.hu
Libás mulatság lesz a kastélyban

Felsőzsolca Márton-nap hagyományát éleszti újjá

Forrás: Illusztráció/Wikipédia

Felsőzsolca településen 2025. november 8-án, szombaton 9 órától kerül sor a Márton-napi mulatságra a Bárczay-kastélyban. 

Felsőzsolca
Felsőzsolca Márton-napi vigaszságnak ad otthont
Forrás: www.felsozsolca.hu

A múlt hagyományai újraélednek, alkalmat adva arra, hogy a résztvevők együtt töltsenek egy vidám, tartalmas délelőttöt.

Felsőzsolca újraéleszti a hagyományt

A rendezvényen a résztvevők megismerkedhetnek a Márton-naphoz kapcsolódó hagyományokkal és szokásokkal, kipróbálhatnak népi játékokat, valamint kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, melyre a [email protected] e-mail címen, valamint a 06 30 983 7107 telefonszámon van lehetőség.

 

