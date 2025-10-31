8 perce
Libás mulatság lesz a kastélyban
A Márton-nap a fény, a vidámság és a közösség ünnepe. Felsőzsolca ezt a hagyományt éleszti újjá.
Felsőzsolca Márton-nap hagyományát éleszti újjá
Forrás: Illusztráció/Wikipédia
Felsőzsolca településen 2025. november 8-án, szombaton 9 órától kerül sor a Márton-napi mulatságra a Bárczay-kastélyban.
A múlt hagyományai újraélednek, alkalmat adva arra, hogy a résztvevők együtt töltsenek egy vidám, tartalmas délelőttöt.
Felsőzsolca újraéleszti a hagyományt
A rendezvényen a résztvevők megismerkedhetnek a Márton-naphoz kapcsolódó hagyományokkal és szokásokkal, kipróbálhatnak népi játékokat, valamint kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, melyre a [email protected] e-mail címen, valamint a 06 30 983 7107 telefonszámon van lehetőség.
