Polifoamot, hálózsákot elő! Irány a könyvtár

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár, az Országos Könyvtári Napok eseménysorozat alkalmából 2025. október 10-én, pénteken 19 órától ebben az évben is megszervezte a már hagyománnyá vált, „Tölts egy éjszakát a könyvtárban!” elnevezésű programját a 6-13 éves gyermekek részére.

Különleges programmal vár Felsőzsolca

Forrás: www.felsozsolca.hu

Aki egy kicsit más jellegű programra vágyik, arra Népművészeti kalandozások címmel egy interaktív foglalkozás várt pénteken 19 órától a Bárczay-kastélyban.

