október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

5 órája

Polifoamot, hálózsákot elő! Irány a könyvtár

Címkék#éjszaka#felsőzsolca#könyvtár

Polifoam, matrac, hálózsák, kispárna és jókedv, ennyi szükséges a rendezvényhez. Felsőzsolca különleges programmal készült október 10-én pénteken.

Galambos Eszter
Polifoamot, hálózsákot elő! Irány a könyvtár

Az éjszaka a könyvtárban is nagyon izgalmas lehet

Fotó: MW

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár, az Országos Könyvtári Napok eseménysorozat alkalmából 2025. október 10-én, pénteken 19 órától ebben az évben is megszervezte a már hagyománnyá vált, „Tölts egy éjszakát a könyvtárban!” elnevezésű programját a 6-13 éves gyermekek részére.

Felsőzsolca
Különleges programmal vár Felsőzsolca 
Forrás: www.felsozsolca.hu

Aki egy kicsit más jellegű programra vágyik, arra Népművészeti kalandozások címmel egy interaktív foglalkozás várt pénteken 19 órától a Bárczay-kastélyban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Felsőzsolca különleges éjszakával várt

Az éjszaka a könyvtárban egy nagyon különleges program volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu