Polifoamot, hálózsákot elő! Irány a könyvtár
Polifoam, matrac, hálózsák, kispárna és jókedv, ennyi szükséges a rendezvényhez. Felsőzsolca különleges programmal készült október 10-én pénteken.
Az éjszaka a könyvtárban is nagyon izgalmas lehet
A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár, az Országos Könyvtári Napok eseménysorozat alkalmából 2025. október 10-én, pénteken 19 órától ebben az évben is megszervezte a már hagyománnyá vált, „Tölts egy éjszakát a könyvtárban!” elnevezésű programját a 6-13 éves gyermekek részére.
Aki egy kicsit más jellegű programra vágyik, arra Népművészeti kalandozások címmel egy interaktív foglalkozás várt pénteken 19 órától a Bárczay-kastélyban.
Felsőzsolca különleges éjszakával várt
Az éjszaka a könyvtárban egy nagyon különleges program volt.
