Egyetlen rossz mozdulat és több millió forintod bánhatja – Motorcsere is lehet a vége a félretankolásnak

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A félretankolás esélye

Részben védelmet jelent, hogy a dízelkút töltőpisztolya vastagabb, ezért a legtöbb benzines autó tanknyílásába nem fér be a dízelcső.

Viszont a benzines pisztoly könnyedén beleférhet egy dízelautó tanknyílásába, így benzint tankolni egy gázolajjal működő motorba lehetséges. Ebből következik az, hogy az esetek túlnyomó részében benzint töltenek gázolaj helyett, nem (vagy csak ritkán) fordítva.

Benzin helyett gázolaj

Ez a kisebbik rossz. Ha benzint töltünk egy dízelautóba, a motor elkezd majd kopogni, rángatni, végül leállhat. A gyertyák elkormolódhatnak, és a lambda-szonda is hibát jelezhet.

Régebbi autónál elég lehet a rendszer átmosása és gyertyák cseréje, de a modern befecskendező rendszerek érzékenyebbek, így ott kisebb hiba is komoly gondokat okozhat.

Ez az eset tehát a kevésbé súlyos, de mindenképpen szervizt igényel.

Gázolaj helyett benzin

Ez már egy jóval komolyabb helyzet. A benzin ugyanis nem biztosít megfelelő kenést a dízelmotor magasnyomású rendszereiben. Ez gyors kopáshoz, eltömődéshez vezethet sőt, motorcsere is lehet a vége.

Ennek valóban motorcsere is lehet a vége ha túl későn vesszük észre a problémát. Ha dízelautóba benzint tankolunk, akkor az attól ugyan úgy el fog indulni, sőt, azt érezhetjük, jobban is megy és addig menni is fog amíg a rendszerből el nem fogy a gázolaj. Amennyiben csak ekkor vesszük észre a hibát és nem egy 15 éves kocsink van, akkor az nagyon drága mulatság is lehet a végén. Lehet motorcsere, de minimum olyan alkatrészeket kell cserélni, amik már elég zsebbenyúlósak

– mondta Székely Róbert autószerelő.

Mit lehet tenni, ha már elrontottuk

Ne indítsd be az autót! Ha már beindítottad, az üzemanyag eljuthat a rendszerbe és nagyobb kárt okozhat.

Hívj autómentőt és szállíttasd el a járművet egy szervizbe, ahol leengedik a rossz üzemanyagot, kimossák/átöblítik az üzemanyag-rendszert és kicserélik a károsodott alkatrészeket, majd feltöltik a megfelel üzemanyaggal. Újabb autóknál ez jelentősen nagyobb költségekkel járhat.