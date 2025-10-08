1 órája
Egyetlen rossz mozdulat és több millió forintod bánhatja – Motorcsere is lehet a vége a félretankolásnak
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Félretankolás esetén óriási anyagi kár is keletkezhet, ezért jobb, ha ezeket tudod.
Az autósok egyik legkellemetlenebb rémálma, amikor véletlenül rossz üzemanyagot tankolnak (félretankolás). Bár elsőre hihetetlennek tűnhet, évente több ezer ilyen eset történik és nemcsak kezdő sofőrökkel. De mi a helyzet, ha dízelt tankolsz benzin helyett vagy fordítva és mit kell tenni, ha már elkövettük a hibát?
Ezért teli szájjal szidnak a szembejövők: ha így használod a lámpád, valamit nagyon rosszul csinálsz
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A félretankolás esélye
Részben védelmet jelent, hogy a dízelkút töltőpisztolya vastagabb, ezért a legtöbb benzines autó tanknyílásába nem fér be a dízelcső.
Viszont a benzines pisztoly könnyedén beleférhet egy dízelautó tanknyílásába, így benzint tankolni egy gázolajjal működő motorba lehetséges. Ebből következik az, hogy az esetek túlnyomó részében benzint töltenek gázolaj helyett, nem (vagy csak ritkán) fordítva.
Benzin helyett gázolaj
Ez a kisebbik rossz. Ha benzint töltünk egy dízelautóba, a motor elkezd majd kopogni, rángatni, végül leállhat. A gyertyák elkormolódhatnak, és a lambda-szonda is hibát jelezhet.
Régebbi autónál elég lehet a rendszer átmosása és gyertyák cseréje, de a modern befecskendező rendszerek érzékenyebbek, így ott kisebb hiba is komoly gondokat okozhat.
Ez az eset tehát a kevésbé súlyos, de mindenképpen szervizt igényel.
Gázolaj helyett benzin
Ez már egy jóval komolyabb helyzet. A benzin ugyanis nem biztosít megfelelő kenést a dízelmotor magasnyomású rendszereiben. Ez gyors kopáshoz, eltömődéshez vezethet sőt, motorcsere is lehet a vége.
Ennek valóban motorcsere is lehet a vége ha túl későn vesszük észre a problémát. Ha dízelautóba benzint tankolunk, akkor az attól ugyan úgy el fog indulni, sőt, azt érezhetjük, jobban is megy és addig menni is fog amíg a rendszerből el nem fogy a gázolaj. Amennyiben csak ekkor vesszük észre a hibát és nem egy 15 éves kocsink van, akkor az nagyon drága mulatság is lehet a végén. Lehet motorcsere, de minimum olyan alkatrészeket kell cserélni, amik már elég zsebbenyúlósak
– mondta Székely Róbert autószerelő.
Mit lehet tenni, ha már elrontottuk
Ne indítsd be az autót! Ha már beindítottad, az üzemanyag eljuthat a rendszerbe és nagyobb kárt okozhat.
Hívj autómentőt és szállíttasd el a járművet egy szervizbe, ahol leengedik a rossz üzemanyagot, kimossák/átöblítik az üzemanyag-rendszert és kicserélik a károsodott alkatrészeket, majd feltöltik a megfelel üzemanyaggal. Újabb autóknál ez jelentősen nagyobb költségekkel járhat.
Hogyan kerülhető el a félretankolás
- Figyelj a töltőpisztoly színére és méretére
- Ellenőrizd a tanksapkán lévő jelöléseket, a legtöbb autón itt fel van tüntetve, hogy melyik üzemanyagot kell használni.
- Használhatsz félretankolás-gátló eszközöket. Léteznek olyan adapterek, amelyek fizikailag megakadályozzák, hogy a nem megfelelő pisztolyt helyezd be.
Három különböző autóval járok, ebből egy dízel, kettő benzines. Amikor a dízellel vagyok és tankolnom kell, már amikor beállok a kútra, folyamatosan ismételgetem magamban: dízel, dízel, dízel, fekete, fekete, fekete
– mesélte Nagy Zsolt, miskolci sofőr.
Megfenyegette, hogy szétlövi a fejüket – gyerekre lőtt egy férfi a kerítésen túlról Borsodban!
Lángok martaléka lett egy miskolci épület – a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak!