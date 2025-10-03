36 perce
Felekezeti Sporthétvége Sátoraljaújhelyen
A háromnapos vallási program elindulásáról a megnyitón részt vevő vármegyei önkormányzati elnök adott hírt a közösségi médiában. Felekezeti Sporthétvége kezdődött Sátoraljaújhelyen.
Katolikus, evangélikus, református és baptista középiskolák diákjai vesznek részt a háromnapos eseményen az ország 11 településéről – olvasható a Sátoraljaújhelyen rendezendő Felekezeti Sporthétvége tervezett programjáról.
Felekezeti Sporthétvége Sátoraljaújhelyen
Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke csütörtökön a sátoraljaújhelyi Felekezeti Sporthétvége elnevezésű rendezvényről posztolt. Facebook-oldalán arról írt, hogy
🏃🏼➡️Elstartolt a 3. Felekezeti Sporthétvége!🏃🏼♀️
Idén katolikus, evangélikus, református és baptista középiskolák diákjai vesznek részt a háromnapos eseményen az ország 11 településéről.
A Rákóczi tábor és ’Újhely ideális otthona ennek a hétvégének (is), amely a sport mellett a lelki feltöltődésről és a közösségépítésről szól.🙏🏼
A 2024-es hasonló rendezvényről a Rákóczi Szövetség honlapján találni rövid képes beszámolót, valamint videót is (lásd cikkünk végén).
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!