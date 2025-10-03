Felekezeti Sporthétvége Sátoraljaújhelyen

Katolikus, evangélikus, református és baptista középiskolák diákjai vesznek részt a háromnapos eseményen az ország 11 településéről – olvasható a Sátoraljaújhelyen rendezendő Felekezeti Sporthétvége tervezett programjáról.

Felekezeti Sporthétvége kezdődött és tart három napon át Újhelyen

Fotó: Jánvári László / Forrás: Facebook

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke csütörtökön a sátoraljaújhelyi Felekezeti Sporthétvége elnevezésű rendezvényről posztolt. Facebook-oldalán arról írt, hogy

🏃🏼‍➡️Elstartolt a 3. Felekezeti Sporthétvége!🏃🏼‍♀️ Idén katolikus, evangélikus, református és baptista középiskolák diákjai vesznek részt a háromnapos eseményen az ország 11 településéről. A Rákóczi tábor és ’Újhely ideális otthona ennek a hétvégének (is), amely a sport mellett a lelki feltöltődésről és a közösségépítésről szól.🙏🏼

A 2024-es hasonló rendezvényről a Rákóczi Szövetség honlapján találni rövid képes beszámolót, valamint videót is (lásd cikkünk végén).

