36 perce

Felekezeti Sporthétvége Sátoraljaújhelyen

Címkék#hétvége#Sátoraljaújhely#felekezeti#sportrendezvény#sport#Bánné dr. Gál Boglárka

A háromnapos vallási program elindulásáról a megnyitón részt vevő vármegyei önkormányzati elnök adott hírt a közösségi médiában. Felekezeti Sporthétvége kezdődött Sátoraljaújhelyen.

Boon.hu

Katolikus, evangélikus, református és baptista középiskolák diákjai vesznek részt a háromnapos eseményen az ország 11 településéről – olvasható a Sátoraljaújhelyen rendezendő Felekezeti Sporthétvége tervezett programjáról.

Felekezeti Sporthétvége
Felekezeti Sporthétvége kezdődött és tart három napon át Újhelyen
Fotó: Jánvári László / Forrás:  Facebook

Felekezeti Sporthétvége Sátoraljaújhelyen

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke csütörtökön a sátoraljaújhelyi Felekezeti Sporthétvége elnevezésű rendezvényről posztolt. Facebook-oldalán arról írt, hogy

🏃🏼‍➡️Elstartolt a 3. Felekezeti Sporthétvége!🏃🏼‍♀️

Idén katolikus, evangélikus, református és baptista középiskolák diákjai vesznek részt a háromnapos eseményen az ország 11 településéről.

A Rákóczi tábor és ’Újhely ideális otthona ennek a hétvégének (is), amely a sport mellett a lelki feltöltődésről és a közösségépítésről szól.🙏🏼

A 2024-es hasonló rendezvényről a Rákóczi Szövetség honlapján találni rövid képes beszámolót, valamint videót is (lásd cikkünk végén).

