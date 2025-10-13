október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejtetű

3 órája

Vigyázat! Ezek a paraziták támadják gyermekeinket

Címkék#fejtetű#fésű#megelőzés#fodrász

Az őszi időszakban, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakran megszaporodnak ezek az esetek. A fejtetű bárkit megtámadhat, jelenléte nem higiéniai kérdés.

Galambos Eszter

A fejtetű megjelenése az őszi időszakban gyakoribb, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakran megszaporodnak a fejtetvességgel kapcsolatos esetek.

fejtetű
A fejtetű egy nagyon kellemetlen parazita
Forrás:  MW/illusztráció

A tetvesség nem higiéniai kérdés, bárkivel előfordulhat, függetlenül a tisztaságtól vagy a hajápolási szokásoktól. A fejtetű szoros érintkezéssel, például játék, ölelés vagy sapka-, hajkefe-, fésűhasználat során terjed.

 -tudtuk meg Rácz Anett fodrásztól.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A fejtetű megjelenése ellen sok mindent tehetünk

A kellemetlen, tetves állapot megelőzése fontos minden szülő számára, hiszen gyermekünket kíméljük meg a sok kellemetlenségtől.

Hogyan ismerhetjük fel?

  • Gyakori fejbőrviszketés, főként a tarkónál és a fülek mögött.
  • Apró, fehér vagy szürkés serkék (peték) a hajszálak tövénél.
  • Élő, apró rovarok mozgása, amelyek gyorsan rejtőznek a hajban.

Mit tehetünk?

  • Ha tetűt vagy serkét találunk, azonnal kezelni kell a hajat megfelelő gyógyszertári készítménnyel.
  • Fontos a családtagok egyidejű ellenőrzése, hogy elkerüljük az újrafertőződést.
  • A sapkákat, ágyneműt, törölközőt, fésűt és hajgumikat alaposan tisztítsuk ki, mossuk ki magas hőfokon.
  • Érdemes rendszeresen átnézni a gyerekek haját, különösen közösségbe járás után.
  • Alapos porszívózás az egész lakásban

A megelőzés kulcsa a figyelem

A fejtetvesség kezelhető. Időben történő felismeréssel és megfelelő gondossággal gyorsan irtható a parazita. Ezért ha felmerül a gyanú, nem szabad halogatni a gyors beavatkozást, ez a legjobb védelem. A beavatkozást semmiképpen sem szabad fodrászatban kérni, hanem otthoni körülmények között kell elvégezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu