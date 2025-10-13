3 órája
Vigyázat! Ezek a paraziták támadják gyermekeinket
Az őszi időszakban, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakran megszaporodnak ezek az esetek. A fejtetű bárkit megtámadhat, jelenléte nem higiéniai kérdés.
A fejtetű megjelenése az őszi időszakban gyakoribb, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakran megszaporodnak a fejtetvességgel kapcsolatos esetek.
A tetvesség nem higiéniai kérdés, bárkivel előfordulhat, függetlenül a tisztaságtól vagy a hajápolási szokásoktól. A fejtetű szoros érintkezéssel, például játék, ölelés vagy sapka-, hajkefe-, fésűhasználat során terjed.
-tudtuk meg Rácz Anett fodrásztól.
A fejtetű megjelenése ellen sok mindent tehetünk
A kellemetlen, tetves állapot megelőzése fontos minden szülő számára, hiszen gyermekünket kíméljük meg a sok kellemetlenségtől.
Hogyan ismerhetjük fel?
- Gyakori fejbőrviszketés, főként a tarkónál és a fülek mögött.
- Apró, fehér vagy szürkés serkék (peték) a hajszálak tövénél.
- Élő, apró rovarok mozgása, amelyek gyorsan rejtőznek a hajban.
Mit tehetünk?
- Ha tetűt vagy serkét találunk, azonnal kezelni kell a hajat megfelelő gyógyszertári készítménnyel.
- Fontos a családtagok egyidejű ellenőrzése, hogy elkerüljük az újrafertőződést.
- A sapkákat, ágyneműt, törölközőt, fésűt és hajgumikat alaposan tisztítsuk ki, mossuk ki magas hőfokon.
- Érdemes rendszeresen átnézni a gyerekek haját, különösen közösségbe járás után.
- Alapos porszívózás az egész lakásban
A megelőzés kulcsa a figyelem
A fejtetvesség kezelhető. Időben történő felismeréssel és megfelelő gondossággal gyorsan irtható a parazita. Ezért ha felmerül a gyanú, nem szabad halogatni a gyors beavatkozást, ez a legjobb védelem. A beavatkozást semmiképpen sem szabad fodrászatban kérni, hanem otthoni körülmények között kell elvégezni.
