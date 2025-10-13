Vigyázat! Ezek a paraziták támadják gyermekeinket

A fejtetű megjelenése az őszi időszakban gyakoribb, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakran megszaporodnak a fejtetvességgel kapcsolatos esetek.

A fejtetű egy nagyon kellemetlen parazita

Forrás: MW/illusztráció

A tetvesség nem higiéniai kérdés, bárkivel előfordulhat, függetlenül a tisztaságtól vagy a hajápolási szokásoktól. A fejtetű szoros érintkezéssel, például játék, ölelés vagy sapka-, hajkefe-, fésűhasználat során terjed.

-tudtuk meg Rácz Anett fodrásztól.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A fejtetű megjelenése ellen sok mindent tehetünk

A kellemetlen, tetves állapot megelőzése fontos minden szülő számára, hiszen gyermekünket kíméljük meg a sok kellemetlenségtől.

Hogyan ismerhetjük fel?

Gyakori fejbőrviszketés, főként a tarkónál és a fülek mögött.

Apró, fehér vagy szürkés serkék (peték) a hajszálak tövénél.

Élő, apró rovarok mozgása, amelyek gyorsan rejtőznek a hajban.

Mit tehetünk?

Ha tetűt vagy serkét találunk, azonnal kezelni kell a hajat megfelelő gyógyszertári készítménnyel.

Fontos a családtagok egyidejű ellenőrzése, hogy elkerüljük az újrafertőződést.

A sapkákat, ágyneműt, törölközőt, fésűt és hajgumikat alaposan tisztítsuk ki, mossuk ki magas hőfokon.

Érdemes rendszeresen átnézni a gyerekek haját, különösen közösségbe járás után.

Alapos porszívózás az egész lakásban

A megelőzés kulcsa a figyelem

A fejtetvesség kezelhető. Időben történő felismeréssel és megfelelő gondossággal gyorsan irtható a parazita. Ezért ha felmerül a gyanú, nem szabad halogatni a gyors beavatkozást, ez a legjobb védelem. A beavatkozást semmiképpen sem szabad fodrászatban kérni, hanem otthoni körülmények között kell elvégezni.