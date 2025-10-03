Szögligeten avatták Fecske Csaba emléktábláját – a költő életműve a Bódva-völgyben csendült fel

A költőre emlékezve péntek délután a Fecske-versek szinte betöltötték a Bódva-völgyet, felcsilingeltek a Ménes-patak vizében, és elhallatszottak egészen Szádvár középkori erődítményéig – írta Filip-Kégl Ildikó. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy a helyi lakosság és az irodalmi élet képviselői közösen idézzék fel Fecske Csaba életművének értékeit, és emlékezzék a költőre a közösség erejével és művészi jelenléttel.

Az emléktábla avatása így nem csupán a múlt megidézése volt, hanem a helyi közösség és az irodalmi hagyományok összekapcsolódását is szimbolizálta, emlékeztetve mindenkit Fecske Csaba költői örökségének jelentőségére.

Fecske Csaba tiszteletére Tokajban fát ültettek

Az idén nem ez volt az első alkalom, hogy emléket állítottak a miskolci költőnek. Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, az 53. Tokaji Írótábor programjainak keretében Fecske Csaba, az idén tavasszal elhunyt miskolci költő (az Észak-Magyarország megyei napilap egykori publicistája) alakját és munkásságát idézték meg. Tiszteletére emlékfát ültettek a park előtt, a tokaji főutca menti sétány mellett. A növényt, egy kislevelű hársfát jelképes ásómozdulatok révén Filip-Kégl Ildikó, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportjának titkára ültette el. A fára ezt követően a költő szülőfaluja nevében Szögliget polgármestere, Üveges Attila polgármestere kötött szalagot.