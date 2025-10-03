53 perce
Szögligeten avatták Fecske Csaba emléktábláját – a költő életműve a Bódva-völgyben csendült fel
Neves írók és költők emlékeztek a miskolci költő életművére, a gyerekek pedig versekkel és énekekkel gazdagították a programot. Pénteken ünnepélyes keretek között avatták fel Fecske Csaba József Attila-díjas költő emléktábláját Szögligeten.
Fecske Csaba öröksége előtt tisztelegtek Szögigeten
Forrás: Szögliget-Óvár
Október 3-án, pénteken került sor Fecske Csaba József Attila-díjas költő emléktáblájának avatására Szögligeten. Az ünnepséget Üveges Attila, a község polgármestere nyitotta meg, majd a költő életművét Serfőző Simon Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, valamint Filip-Kégl Ildikó író, költő, kritikus, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoport titkára méltatta.
A rendezvény művészeti programját a helyi közösség és az intézmények diákjai színesítették. Részt vettek az Assisi Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és a szögligeti óvoda növendékei, valamint a Szögligeti Hagyományőrző Pávakör. A gyerekek versekkel, énekekkel járultak hozzá az emléktábla avatásához, amely a kedves kis parasztház falán került felhelyezésre.
A költőre emlékezve péntek délután a Fecske-versek szinte betöltötték a Bódva-völgyet, felcsilingeltek a Ménes-patak vizében, és elhallatszottak egészen Szádvár középkori erődítményéig – írta Filip-Kégl Ildikó. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy a helyi lakosság és az irodalmi élet képviselői közösen idézzék fel Fecske Csaba életművének értékeit, és emlékezzék a költőre a közösség erejével és művészi jelenléttel.
Az emléktábla avatása így nem csupán a múlt megidézése volt, hanem a helyi közösség és az irodalmi hagyományok összekapcsolódását is szimbolizálta, emlékeztetve mindenkit Fecske Csaba költői örökségének jelentőségére.
Fecske Csaba tiszteletére Tokajban fát ültettek
Az idén nem ez volt az első alkalom, hogy emléket állítottak a miskolci költőnek. Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, az 53. Tokaji Írótábor programjainak keretében Fecske Csaba, az idén tavasszal elhunyt miskolci költő (az Észak-Magyarország megyei napilap egykori publicistája) alakját és munkásságát idézték meg. Tiszteletére emlékfát ültettek a park előtt, a tokaji főutca menti sétány mellett. A növényt, egy kislevelű hársfát jelképes ásómozdulatok révén Filip-Kégl Ildikó, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportjának titkára ültette el. A fára ezt követően a költő szülőfaluja nevében Szögliget polgármestere, Üveges Attila polgármestere kötött szalagot.
Miskolci költő emlékére ültettek emlékfát a Tokaji írótábor zárónapján + fotók, videó
A videón Fecske Csaba Tündér című versét szavalja, 2023. novemberében, szülőháza udvarán.
