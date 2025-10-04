1 órája
Remek hangulatban telt a XVIII. Fazola Nap - képek, videó
Rengetegen érkeztek az Őskohóhoz a jó időben. Nem meglepetés, de újra nagy sikert aratott az immáron tizennyolcadik Fazola nap.
Sokak örömére szép idő volt a XVIII. Fazola napon
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 5-én, szombaton rendezték immár tizennyolcadik alkalommal a Fazola nap elnevezésű népszerű rendezvényt. Az esemény a Fazola családnak hivatott emléket állítani, akinek a régió iparosodásának elindulása is köszönhető.
A gyönyörű őszi napon körülbelül ezer-ezerötszáz érdeklődő érkezett és érezte jól magát.
XVIII. Fazola nap az Őskohónál
Különlegesség volt, hogy csak ezen a napon lehetőség volt ez zenés kirándulásra a Fazola Vonaton, ami 9:30-tól indult Miskolcról a Dorottya utcai végállomásról.
Az esemény változatos programjai között olyan elfoglaltságok és látnivalók voltak többek közt a 10 órától kezdődő megnyitó után, mint:
- Tiszteletbeli kohász avatás
- Látványcsapolás
- Kultúrtörténeti előadások
- Gombászati, gombaismereti bemutatók
- Kovács mesterbemutató a Farkaskalapáccsal
- Kovács kézművas foglalkozások
és még rengeteg más.
XVIII. Fazola Nap MiskolconFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Tulajdonképpen a mai napon már 18. alkalommal rendezzük meg a Fazola napot. Ezzel a Fazola családnak állítunk emléket. Nekik köszönhető, hogy a 18. században a régióban beindult az iparosodás és Miskolc hírnevét elvigye a világ minden földrészére
– mondta Szalai József, az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásárt Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Ez mindig is őszi rendezvény volt, de szerencsére csodálatos időnk van, ezért aki ide érkezett, biztosan jól érzi magát. Nem véletlenül került ide ez az esemény, hiszen igazán történelmi környezetben, de gyönyörű természeti területen rendezhettük meg
- mondta dr. Harcsik Béla, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteményének muzeológusa, intézményvezetője.
A Farkaskalapácsnak mindig nagyon nagy sikere van, mivel ez az egyetlen működőképes Farkaskalapács
– tette hozzá.
boon.hu video
