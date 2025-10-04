Remek hangulatban telt a XVIII. Fazola Nap - képek, videó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

XVIII. Fazola nap az Őskohónál

Különlegesség volt, hogy csak ezen a napon lehetőség volt ez zenés kirándulásra a Fazola Vonaton, ami 9:30-tól indult Miskolcról a Dorottya utcai végállomásról.

Az esemény változatos programjai között olyan elfoglaltságok és látnivalók voltak többek közt a 10 órától kezdődő megnyitó után, mint:

Tiszteletbeli kohász avatás

Látványcsapolás

Kultúrtörténeti előadások

Gombászati, gombaismereti bemutatók

Kovács mesterbemutató a Farkaskalapáccsal

Kovács kézművas foglalkozások

és még rengeteg más.