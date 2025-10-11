Farkas Bertalan most nem az űrben, hanem a Bükki Csillagdában járt - fotókkal

Farkas Bertalan első magyarként járt a világűrben 1980-ban. Most pénteken pedig Répáshután. A bükki község közelében néhány éve megépült csillagvizsgálóban rendezett „csillagfényes vacsoraest” díszvendégeként tartott élménybeszámolót a jelenlévőknek. A Csillagdában ezúttal: asztronómia és gasztronómia együtt.

Farkas Bertalan dedikált a Bükki Csillagdában Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A 45 évvel ezelőtti szovjet-magyar űrrepülés keretében honfitársunk elsőként lett űrhajós Magyarországról (ebben követte őt néhány hónappal ezelőtt Kapu Tibor mint második; más számítás szerint harmadik), és a négy és fél évtized folyamán már sokadszor látogatott el megyénkbe, illetve a megyeszékhelyre. Most a Bükkbe invitálták, egy különleges rendezvényre.