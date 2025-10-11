október 11., szombat

Farkas Berci

3 órája

Farkas Bertalan most nem az űrben, hanem a Bükki Csillagdában járt - fotókkal

Az „első magyar űrhajós” címével a történelemkönyvekbe került space-celeb látogatott el pénteken Répáshutára. Pontosabban a község melletti Csillagdába, ahol egy gasztronómiai rendezvény díszvendége volt.

Boon.hu
Farkas Bertalan most nem az űrben, hanem a Bükki Csillagdában járt - fotókkal

Farkas Bertalan első magyarként járt a világűrben 1980-ban. Most pénteken pedig Répáshután. A bükki község közelében néhány éve megépült csillagvizsgálóban rendezett „csillagfényes vacsoraest” díszvendégeként tartott élménybeszámolót a jelenlévőknek. A Csillagdában ezúttal: asztronómia és gasztronómia együtt.

farkas bertalan
Farkas Bertalan dedikált a Bükki Csillagdában Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Csillagfényes vacsora a Csillagdában Farkas Bertalannal

A 45 évvel ezelőtti szovjet-magyar űrrepülés keretében honfitársunk elsőként lett űrhajós Magyarországról (ebben követte őt néhány hónappal ezelőtt Kapu Tibor mint második; más számítás szerint harmadik), és a négy és fél évtized folyamán már sokadszor látogatott el megyénkbe, illetve a megyeszékhelyre. Most a Bükkbe invitálták, egy különleges rendezvényre.

Farkas Bertalan a Bükki Csillagdában

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Farkas Bertalan a répáshutai Csillagda díszvendége volt pénteken este. Mint a rendezvény meghívó emlékeztet, minden év október 4. és 10. között ünneplik világszerte a világűr hetét (World Space Week – WSW). Ehhez kapcsolódva különleges eseménnyel készült a tudományos és turisztikai létesítmény: „gasztronómiai, egyben asztronómiai élményben lehet része azoknak, akik jelentkeznek a Bükki Csillagda legújabb csillagfényes vacsoraestjére 2025. október 10-én, pénteken, ahol díszvendégünk Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok, az első magyar űrhajós lesz”.

Vacsora Farkas Bertalannal a Bükkben
Forrás: www.bukkicsillagda.hu

Élmény, ízek, illatok – e három tényező kombinációját kínálja a Bükki Csillagda és Marsi Zsolt látványkonyhája a világűr hete nemzetközi ünnepén tartott, péntek esti csillagnéző programján.

– szól egy másik idézet a hirdetményből. „Képzeljék csak el! A Bükki Csillagda teraszán szolid megvilágítás, csillagos égbolt, kellemes társaság, kiváló étkek, miközben az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrhajós élményeit hallgatják, majd csillagászati tárlatvezetőink kalauzolják Önöket a bolygók és galaxisok között!”

A boon.hu egy évvel ezelőtti videója az első magyar űrhajós akkori miskolci látogatásáról:

 

