Indul a roham a Búza téren: nagyon nem olcsó, de ilyet mindenki most szeretne – fotókkal

Sütőtök, dísztök, faragható tök: mind a három tökfajta nagyon kelendő ilyenkor, viszont jobb, ha vigyázunk, mert csak egy az, ami akár ételként is megállja a helyét, a többi csak díszítésre alkalmas.

A faragható tök nem, de e a muskotályos tök fogyasztható

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A muskotályos sütőtök formára ugyan nagyon hasonlít a faraghatóra, de ebbe beletörne a bicskánk, ellenben nagyon finom és a miskolci piacon is könnyen beszerezhető, ára 680 forint kilónként.

A muskotályos sütőtök egy különleges ízű, aromás fajta, amelyet Musquee de Provence vagy Muscade de Provence néven is ismernek. Jellemzően lapított, bordázott termései sárgásbarnák és nagyméretűek, akár 5-8 kg-osra is megnőhetnek. Erős növekedésű, intenzív narancsvörös színű hússal rendelkezik, amely a jellegzetes muskotályos aromát adja.

A halloween faragható tök ilyenkor a legkelendőbb

A halloween ünnepének egyik jelképe a kifaragott, különböző díszítésekben pompázó, belülről gyertyával megvilágított tök.

Faragható tök és sütőtök is kapható ilyenkor a piacon

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ez a zöldség árait tekintve jelenleg a miskolci piacon 398 és 450 forint között van kilónként. A példányok hívogatóak, akár tíz kilósat is beszerezhetünk, amely lakásunk és kertünk éke lehet. Faragás után még több mint egy hétig jó állapotban van, fogyasztásra azonban alkalmatlan.

Meglepő módon a dísztök a legdrágább

Aki nem szeretne farigcsálni, de úgy dönt, hogy őszi hangulatba hozza otthonát, erre is van lehetősége.