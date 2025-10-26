54 perce
Indul a roham a Búza téren: nagyon nem olcsó, de ilyet mindenki most szeretne – fotókkal
A halloween ünneplése hazánkban is egyre népszerűbb, a tökfaragás pedig sokaknál elmaradhatatlan október végi program lett. A faragható tök ilyenkor nagy kincs, és úgy tűnik, a Búza téri piac felkészült a rohamra.
Sütőtök, dísztök, faragható tök: mind a három tökfajta nagyon kelendő ilyenkor, viszont jobb, ha vigyázunk, mert csak egy az, ami akár ételként is megállja a helyét, a többi csak díszítésre alkalmas.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A muskotályos sütőtök formára ugyan nagyon hasonlít a faraghatóra, de ebbe beletörne a bicskánk, ellenben nagyon finom és a miskolci piacon is könnyen beszerezhető, ára 680 forint kilónként.
A muskotályos sütőtök egy különleges ízű, aromás fajta, amelyet Musquee de Provence vagy Muscade de Provence néven is ismernek. Jellemzően lapított, bordázott termései sárgásbarnák és nagyméretűek, akár 5-8 kg-osra is megnőhetnek. Erős növekedésű, intenzív narancsvörös színű hússal rendelkezik, amely a jellegzetes muskotályos aromát adja.
A halloween faragható tök ilyenkor a legkelendőbb
A halloween ünnepének egyik jelképe a kifaragott, különböző díszítésekben pompázó, belülről gyertyával megvilágított tök.
Ez a zöldség árait tekintve jelenleg a miskolci piacon 398 és 450 forint között van kilónként. A példányok hívogatóak, akár tíz kilósat is beszerezhetünk, amely lakásunk és kertünk éke lehet. Faragás után még több mint egy hétig jó állapotban van, fogyasztásra azonban alkalmatlan.
Meglepő módon a dísztök a legdrágább
Aki nem szeretne farigcsálni, de úgy dönt, hogy őszi hangulatba hozza otthonát, erre is van lehetősége.
Van, ahol még Halloween és Mikulás fúziójában pompázik a lakás
A dísztökök formásak, szépek és kétségtelen, hogy nagyon jól mutatnak a lakásunkban. Ezért a dekorációért nagyon mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, 800 forintba kerül ugyanis darabonként.
Honnan ered a hagyomány? - Jack, azaz a töklámpás története
Az úgynevezett Jack-lámpa kettős célt szolgált. Egyrészt távol tartotta a gonosz szellemeket, másrészt a halottak szellemeinek világított, hogy hazatalálhassanak.
Jack a monda szerint egy részeges, de tréfás és leleményes kovács volt. Még az ördögöt is megviccelte, mikor az eljött érte, felzavarta egy fa tetejére és keresztet rajzolt a fa törzsére, amitől az ördög nem tudott lejönni onnan. Csak akkor engedte le, amikor az ördög megígérte neki, hogy nem kísérti őt többé. Mikor Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be züllött élete miatt, de az ördög sem akarta fogadni, mert haragudott rá. Ennek ellenére csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot, a pokol tüzéből, hogy azzal világítson. Jack beletette egy kivájt fekete retekbe (más források szerint tarlórépába) és azóta bolyong mennyország és pokol között.
Halloweenre készülnek a Búza téri piacon is 10.21.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A tökfaragás hagyományát a Brit szigetekről származtatják, ahol még fekete retket használtak erre a célra. Bevándorlók vitték be Észak-Amerikába ezt a hagyományt. Időközben az amerikaiak a retket tökké változtatták, mert könnyebben elérhető volt és jobban lehetett faragni, majd a halloween szimbóluma lett.
