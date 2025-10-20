október 20., hétfő

1 órája

Napos, de fagyos - Ideje elővenni a fagyállót és a téli szélvédőmosót!

Címkék#időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#időjárás#lehűlés

A hétfői túlnyomóan napos, enyhén felhős, de hideg nap után borúsan folytatódik a hét. Kedden reggel már jobb, ha van az autóban fagyálló hűtőfolyadék.

Boon.hu
Napos, de fagyos - Ideje elővenni a fagyállót és a téli szélvédőmosót!

Kelleni fog már a fagyálló

Forrás: MW

A hét első napján is didergős reggelre ébredhettünk. A kora reggeli hőmérséklet 0 fok körül alakult, majd a nappali felmelegedést szikrázó napsütés kísérte, délutánra 14 fokot is mérhettünk. Keddre beborul viszont az ég és jelentős lehűlésre számíthatunk, nem árt, ha van már fagyálló a tartályban.

Kelleni fog már a fagyálló
Eljött az idő, hogy előkerüljön a fagyálló!
Forrás: MW

Időjárás kedden – Itt a hideg, jöhet a fagyálló!

Kedden már többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként - főként az ország északi tájain – eső, zápor is kialakulhat. Élénk lesz a délkeleti szél, a hőmérséklet - 1 és 8 fok körül alakul, északkeleten hűvösebb is lehet az idő.

Az autósok már hétfő reggel is találhattak a szélvédőn jégvirágot. Mivel a hőmérséklet már 0 fok alá is eshet, ajánlott lecserélni a nyári szélvédőmosót télire, valamint ellenőrizni a hűtőfolyadékot, ha pedig szükséges, azt is fagyállóra cserélni.

 

