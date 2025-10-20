Napos, de fagyos - Ideje elővenni a fagyállót és a téli szélvédőmosót!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Időjárás kedden – Itt a hideg, jöhet a fagyálló!

Kedden már többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként - főként az ország északi tájain – eső, zápor is kialakulhat. Élénk lesz a délkeleti szél, a hőmérséklet - 1 és 8 fok körül alakul, északkeleten hűvösebb is lehet az idő.

Az autósok már hétfő reggel is találhattak a szélvédőn jégvirágot. Mivel a hőmérséklet már 0 fok alá is eshet, ajánlott lecserélni a nyári szélvédőmosót télire, valamint ellenőrizni a hűtőfolyadékot, ha pedig szükséges, azt is fagyállóra cserélni.