Miénk a felelősség és a kötelesség, hogy tegyünk Miskolcért – Évértékelőt tartott Tóth-Szántai József polgármester

Miskolc polgármesterének évértékelője – Rendet a közterületeken

A Bükk és Miskolc évezredek óta gondoskodik rólunk, miskolciakról és most ugyanazt várja el tőlünk. A gondoskodást. És mi el is kezdtük a gondoskodást, mert közterületeink állapota gyors és hatékony beavatkozást igényelt – mondta Tóth-Szántai József, majd folytatta gondolatait:

A közterületekkel kapcsolatban elmondta, a köztereket folyamatosan takarítani kell, de szeretné, ha mindenki odafigyelne a tisztaságra, mert egy elhanyagolt város szomorú, lehangoló és rövid úton élhetetlen lesz.

- Ezt a gondoskodást egy alapos nagytakarítással kezdtük. Az őszi nagytakarításkor pótoltuk az elmaradt zöldfelület rendezést, rendbe tettük a növényzetet és elültettünk sok ezer virágot. Nagy nyomású tisztítókkal takarítottunk le a járdákat, a tereket és helyreállítottunk rengeteg útburkolati jelet. Ekkor tisztítottuk meg a Szinva terasz üveg fedését is, amihez hosszú évek óta nem nyúlt senki. -

Ezután a munkát folytatták tovább. Következett az őszi nagytakarítás, amely főként az utak, járdák, játszóterek, összefirkált falak rendbetételét jelentette.

Rendet a városban

A takarításon túl a közrend helyreállítása is kiemelt figyelmet kapott. Már tavaly októberben cselekedett is a városvezetés.

- Egy éve itt álltam és azt mondtam, hogy ez így nem maradhat tovább. Az nem lehet, az nem járja, hogy már a miskolciak nem érzik magukat biztonságban a saját városukban, tehetetlennek érzik magukat már fényes nappal is az utcán őgyelgő, másokat zaklató és fenyegető, garázda elemekkel szemben. Pedig minket, miskolciakat más fából faragtak, de ez már minden határon túlment. Ugyanis ott tartottunk egy évvel ezelőtt, hogy a probléma már a gyermekeket nevelő családoknál is fokozottan jelentkezett - mondta a polgármester.