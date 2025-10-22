2 órája
Miénk a felelősség és a kötelesség, hogy tegyünk Miskolcért – Évértékelőt tartott Tóth-Szántai József polgármester
Eredmények, tennivalók, múlt, jelen és jövő. Erről szólt Miskolc polgármesterének évértékelője október huszonegyedikén.
Egy év telt el azóta, hogy Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere bemutatta a Bükk Városa programot a Művészetek Házában. Akkor elhangzott, hogyan látja a város jövőjét, a célokat, a lehetőségeket és az elvégezendő feladatokat. Visszanézve az elmúlt évre, egyértelműen látszik, hogy sok minden változott, alakult, formálódott Miskolcon; egy nagyon mozgalmas, munkás, feladatokkal teli év telt el. De egy dolog biztosan nem változott, Miskolcért nap mint nap tenni kell.
Miskolc polgármesterének évértékelője – Rendet a közterületeken
A Bükk és Miskolc évezredek óta gondoskodik rólunk, miskolciakról és most ugyanazt várja el tőlünk. A gondoskodást. És mi el is kezdtük a gondoskodást, mert közterületeink állapota gyors és hatékony beavatkozást igényelt – mondta Tóth-Szántai József, majd folytatta gondolatait:
A közterületekkel kapcsolatban elmondta, a köztereket folyamatosan takarítani kell, de szeretné, ha mindenki odafigyelne a tisztaságra, mert egy elhanyagolt város szomorú, lehangoló és rövid úton élhetetlen lesz.
- Ezt a gondoskodást egy alapos nagytakarítással kezdtük. Az őszi nagytakarításkor pótoltuk az elmaradt zöldfelület rendezést, rendbe tettük a növényzetet és elültettünk sok ezer virágot. Nagy nyomású tisztítókkal takarítottunk le a járdákat, a tereket és helyreállítottunk rengeteg útburkolati jelet. Ekkor tisztítottuk meg a Szinva terasz üveg fedését is, amihez hosszú évek óta nem nyúlt senki. -
Ezután a munkát folytatták tovább. Következett az őszi nagytakarítás, amely főként az utak, járdák, játszóterek, összefirkált falak rendbetételét jelentette.
Rendet a városban
A takarításon túl a közrend helyreállítása is kiemelt figyelmet kapott. Már tavaly októberben cselekedett is a városvezetés.
- Egy éve itt álltam és azt mondtam, hogy ez így nem maradhat tovább. Az nem lehet, az nem járja, hogy már a miskolciak nem érzik magukat biztonságban a saját városukban, tehetetlennek érzik magukat már fényes nappal is az utcán őgyelgő, másokat zaklató és fenyegető, garázda elemekkel szemben. Pedig minket, miskolciakat más fából faragtak, de ez már minden határon túlment. Ugyanis ott tartottunk egy évvel ezelőtt, hogy a probléma már a gyermekeket nevelő családoknál is fokozottan jelentkezett - mondta a polgármester.
A közbiztonság érdekében többek közt bevezették a járat seriff rendszert, amely rendkívül hatékonynak bizonyult, ugyanis a Bükk Városa program nemcsak utakat, zöldterületeket vagy ipari beruházásokat jelent, hanem egy olyan várost épít, amelyben rend, szabály és felelősség van.
A legnagyobb újraaszfaltozási program
A Top plusz program keretében a források nagy részét útfelújításra, újraaszfaltozásra fordították. Jelenleg 5 jelentős közvetlen útfejlesztési projekt van a Top pluszban, közel 5 milliárd forint értékben és további 4, ami komplex projektként tartalmaz útfelújítást.
Látni kell, hogy útfelújítást a TOP Plusz 1. prioritásának 16 milliárdos keretére lehet tervezni, ennek egyharmadát fordítjuk újraaszfaltozásra
– mondta Tóth-Szántai József.
Hosszú, forró nyár
Az idei nyár ugyan nem volt annyira forró mint elődei, de a klíma szintén fontos szerepet játszik egy város élhetőségében.
- Az üvegtetejű buszmegálló a villanyrendőrnél volt az első zöld sziget, ahol 100 virágláda mellett fényvisszaverő fóliával tettük elviselhetőbbé a nyári meleget. Ezt a programot jövőre kiterjesztjük, mert úgy látjuk, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket és szerették a miskolciak.
Nem messze onnan, vállalkozói segédlettel árnyékosabbá tettük a belváros egy szakaszát, színes esernyők díszítik azóta a Kandia-közt, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani dr.Barkóczi Istvánnak és a kollégáinak – mondta a polgármester, majd hozzátette:
Sok dolgunk lesz még!
Évértékelőt tartott Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai JózsefFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Turizmus és hiányzó láncszemek
- A Történelmi Avas és a Belváros páratlan adottság, a Borangolás lassan eléri a növekedés fizikai korlátját, újabb területeket kell az avasi pincesorokon bevonni a nyüzsgésbe. Miskolc városa idén is példásan kivette a részét a rendezvény megvalósulásából. Sok a tennivaló az Avason, hiszem, hogy a kötélpályás összeköttetés komoly növekedést hoz látogatószámban és kényelemben is. Előre léptünk a Kilátó és a Bortanya üzemeltetésében is. Ez itt nem a reklám helye, de őszintén kívánom, hogy az Iszkornak sikerüljön, ami korábban másoknak nem. Napi rendszerességgel bekapcsolni a Bortanyát és a Nagyavast a város pezsgésébe, a miskolci vendéglátás részévé tenni azt.
Miskolc vendéglátása ezzel újabb szintet lép. Jelenleg három éttermünk büszkélkedhet Michelin-ajánlással: A ZIP’s, az Avalon és a Végállomás, mi pedig nagyon büszkék vagyunk rájuk. És reméljük, hogy az Iszkor csapata elhozza nekünk a negyediket is. Mályinkán megcsinálták, reméljük, Miskolcon is sikerül – mondta Tóth-Szántai József, majd arról is beszélt, a városnak már van téli, kora tavaszi és őszi fesztiválja, de nincsen még nyári, amin pedig szeretnének változtatni.
Végezetül
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a fentieken túl beszélt még a közösségi közlekedés fejlesztéséről, a városüzemeltetés még hatékonyabbá tételéről, a gazdaság növeléséről és produktív új szemléleteiről, a középpontban pedig továbbra is az alábbi öt pont van:
- Rend és biztonság, mert ez mindennek az alapja
- Környezet- és klímavédelem, mert ez a jövő záloga
- Gazdaság és környezet egyensúlya, mert a máért nem adhatjuk el a holnapot
- Tisztelet, tolerancia és türelem, mert ez a szabadság és a béke garanciája
- Gondoskodás, mert ami érték, azt őriznünk kell. Várost, embert, közösséget.
