Hihetetlen, mit művelnek most az állatok a Bükkben és a Zemplénben – így készülnek a kemény télre!

Az őszi napok vissza-visszatérő hűvösebb reggelekkel és gyorsan rövidülő nappalokkal jelezik, hogy a természet egy új szakaszra készül: a télre. Ehhez az állatok – nagy és apró egyaránt – már most megkezdik felkészülésüket az Északerdő Zrt. területén is. A növények mellett az élőlények is reagálnak: a bogarak, hangyák, méhek gyakran fakérgek alá, kövek mögé bújnak vagy már meglévő fészkükbe húzódnak vissza.

Az Északerdő területén kiemelt időszak ez a mostani

Forrás: BNPI

A sün, a mókus, a hörcsög, a pele és az ürge valóban hatalmas gyűjtőmunkába fog:

makkot,

bogyókat,

különféle terméseket halmoznak fel,

bogarakat és lárvákat is begyűjtenek.

Mindeközben szorgalmasan cipelnek mindent odújukba, föld alatti rejtekhelyükbe – hogy a téli napokon minimális mozgással is biztosítsák a túlélésüket, akár hosszabb-rövidebb álomba merüléssel.