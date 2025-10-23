51 perce
Hihetetlen, mit művelnek most az állatok a Bükkben és a Zemplénben – így készülnek a kemény télre!
Ahogy az ősz színei elhalványulnak, az erdők lakói is elkezdik titkos télfelkészülésüket: bogarak, kisemlősök, madarak, mind-mind látványosan gyűjtik az élelmet, keresik rejtekhelyeiket. Az Északerdő Zrt. vadgazdálkodási szakemberei szerint kulcsfontosságú, hogy az erdei populációk megkapják a megfelelő támogatást az átteleléshez.
A sünik is készülnek a téli bevackolódásra a Bükkben és a Zemplénben
Az őszi napok vissza-visszatérő hűvösebb reggelekkel és gyorsan rövidülő nappalokkal jelezik, hogy a természet egy új szakaszra készül: a télre. Ehhez az állatok – nagy és apró egyaránt – már most megkezdik felkészülésüket az Északerdő Zrt. területén is. A növények mellett az élőlények is reagálnak: a bogarak, hangyák, méhek gyakran fakérgek alá, kövek mögé bújnak vagy már meglévő fészkükbe húzódnak vissza.
A sün, a mókus, a hörcsög, a pele és az ürge valóban hatalmas gyűjtőmunkába fog:
- makkot,
- bogyókat,
- különféle terméseket halmoznak fel,
- bogarakat és lárvákat is begyűjtenek.
Mindeközben szorgalmasan cipelnek mindent odújukba, föld alatti rejtekhelyükbe – hogy a téli napokon minimális mozgással is biztosítsák a túlélésüket, akár hosszabb-rövidebb álomba merüléssel.
Őszi mesevilág a Bükkben – madártávlatból lenyűgöző látványt nyújt a Lillafüredi Palotaszálló és a Hámori-tó
Emellett a környező madárvilág is mozgolódik. Most figyelhető meg igazán a tömeges vándorlás, ahogy sok madárfaj délebbre költözik, hogy a hidegebb hónapokat kedvezőbb éghajlaton töltse.
Az erdőgazdálkodók támogatása az Északerdő térségében: mi történik a háttérben?
Az Északerdő Zrt. vadgazdálkodási gyakorlatában az ősz-tél átmenete kiemelt időszak. A szakemberek rendszeresen beszámolnak arról, hogy a vadetetők feltöltése és karbantartása elengedhetetlen az állatpopulációk túléléséhez.
Szentléleki Tibor, az ÉSZAKERDŐ vadászati és idegenforgalmi osztályvezetője korábban így fogalmazott:
Fontos, hogy a vadetetők ebben az időszakban mindig fel legyenek töltve elegendő, jó minőségű szemes és szálas takarmánnyal, valamint nyalósóval … A nagyvadak részére kijuttatott takarmány az erdei állatok számára is jelentős segítséget jelent a tél megpróbáltatásainak túlélésében.
Ezek a takarmánykiegészítések nemcsak a szarvasok, vaddisznók és muflonok számára kritikusak, hanem azoknak az apróvadaknak is hasznosak, amelyek nehezebb körülmények között találnának csak táplálékot. A szakemberek figyelmeztetnek: az extrém tél még így is veszélyes lehet – egy-egy kegyetlen tél akár az állomány súlyos veszteségeit is okozhatja.
Emellett az erdőgazdálkodók figyelnek az utak, közjóléti létesítmények hó-eltakarítására is, hogy az erdőn belüli közlekedés és karbantartási munkák ne akadjanak el.
Bükk, Zemplén: helyi jelenségek, különleges kihívások
A Bükk és Zemplén területein az erdők változatos domborzata, a mély völgyek és a magasabb gerincek együtt járnak külön kihívásokkal: a mélyebb völgyekben a hidegebb, téli fagyok „beszorulhatnak”, nehezebb a napfény elérése, és egyes élőhelyek könnyebben befedődhetnek, eltűnhetnek a hó alatt. Az itt élő állatok így nemcsak élelemraktárakat készítenek, de igyekeznek olyan rejtekhelyeket választani, ahol stabilabb mikroklíma (például sziklahasadékok, vastag lombalj, sűrű cserjék) található.
Az Északerdő Zrt. vadászati szakemberei szerint az ilyen területeken fokozott figyelemre van szükség. A téli etetőhelyeket megfelelő mennyiségű takarmánnyal kell ellátni, és rendszeresen karban tartani, mert ha az állatok a közelükben nem találnak elegendő élelmet, messzebb merészkednek, ami veszélyes lehet számukra (például a lakott területeken).
Téli álom vagy nassolás?
A mikroklíma-szempontokat szem előtt tartva még az apró állatok, mint a pelék, mókusok, is olyan helyeket választanak, ahol a hőmérséklet stabilabb: föld alatti üregek, fatörzsek odvai, gyökerek alatt húzódó árkok. Néhány faj téli álmot alszik, mások (például a mókus) részleges aktivitással vészelik át a telet, időnként előbújva nassolnak az összegyűjtött készletből.
A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az emberi jelenlét, erdőlátogatás, fokozott zaj vagy talajzavarás ebben az időszakban hátrányos lehet az állatoknak: a felzavarás miatt mozgásra kényszerülhetnek, több energiát égetnek el, ami rossz hatással lehet a túlélési esélyeikre.
