Új lendület a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban – emberközpontú szakemberek az osztály élén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház szülészetén a térség kismamáit és a nőgyógyászati ellátásra, műtétre szoruló betegeket tapasztalt, emberközpontú orvosok és egészségügyi szakdolgozók látják el. A szakma elismert képviselői, köztük a Debreceni Klinika szakorvosai és vezető professzora biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást.

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlődését méltatta Bánné Gál Boglárka

Fotó: Janvari Laszlo NewLocationStudio / Forrás: Facebook

A tájékoztatás szerint a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály idén augusztus 1-től újra a fejlődés útjára lépett. Ez a mérföldkő nemcsak az intézmény, hanem a térség egészségügyi ellátása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, hiszen így a kismamák és a nőgyógyászati betegek otthonukhoz közeli, magas színvonalú ellátást kaphatnak.