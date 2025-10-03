október 3., péntek

Új lendület a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban – emberközpontú szakemberek az osztály élén

Tapasztalt orvosok és egészségügyi szakdolgozók biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást. A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya újra a fejlődés útjára lépett.

Az Erzsébet Kórház szakmai színvonala követendő példa Sátoraljaújhelyen

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház szülészetén a térség kismamáit és a nőgyógyászati ellátásra, műtétre szoruló betegeket tapasztalt, emberközpontú orvosok és egészségügyi szakdolgozók látják el. A szakma elismert képviselői, köztük a Debreceni Klinika szakorvosai és vezető professzora biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást. 

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház fejlődését méltatta Bánné Gál Boglárka 
A tájékoztatás szerint a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály idén augusztus 1-től újra a fejlődés útjára lépett. Ez a mérföldkő nemcsak az intézmény, hanem a térség egészségügyi ellátása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, hiszen így a kismamák és a nőgyógyászati betegek otthonukhoz közeli, magas színvonalú ellátást kaphatnak.

A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház nem csupán egy intézmény

A bejegyzés kiemeli a szakemberek elkötelezettségét, a modern ellátási környezet kialakítását, valamint a helyi közösséggel való szoros együttműködést, amely mind hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébet Kórház a térség egészséges közösségének központjává váljon. A kórház nem csupán intézmény, hanem az itt élők biztonságát és jólétét szolgáló értékes hely, ahol a szakemberek nap mint nap elhivatottan dolgoznak. 

A bejegyzés hangsúlyozza: a munkát továbbra is a térség, Abaúj és Zemplén lakóiért végzik, és a kórház fejlődése mindenki közös ügye. A Bánné Gál Boglárka által megosztott közlemény szerint a fejlesztések a helyi egészségügy stabilitását és a betegek biztonságát szolgálják.

