1 órája
Új lendület a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban – emberközpontú szakemberek az osztály élén
Tapasztalt orvosok és egészségügyi szakdolgozók biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást. A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya újra a fejlődés útjára lépett.
Az Erzsébet Kórház szakmai színvonala követendő példa Sátoraljaújhelyen
Forrás: MW
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház szülészetén a térség kismamáit és a nőgyógyászati ellátásra, műtétre szoruló betegeket tapasztalt, emberközpontú orvosok és egészségügyi szakdolgozók látják el. A szakma elismert képviselői, köztük a Debreceni Klinika szakorvosai és vezető professzora biztosítják a magas színvonalú, biztonságos betegellátást.
A tájékoztatás szerint a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály idén augusztus 1-től újra a fejlődés útjára lépett. Ez a mérföldkő nemcsak az intézmény, hanem a térség egészségügyi ellátása szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, hiszen így a kismamák és a nőgyógyászati betegek otthonukhoz közeli, magas színvonalú ellátást kaphatnak.
Ózdon adták át a Neutrik Hungary 3,7 milliárdos beruházását – 260 új munkahely jön létre (fotók, videó)
A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház nem csupán egy intézmény
A bejegyzés kiemeli a szakemberek elkötelezettségét, a modern ellátási környezet kialakítását, valamint a helyi közösséggel való szoros együttműködést, amely mind hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébet Kórház a térség egészséges közösségének központjává váljon. A kórház nem csupán intézmény, hanem az itt élők biztonságát és jólétét szolgáló értékes hely, ahol a szakemberek nap mint nap elhivatottan dolgoznak.
A bejegyzés hangsúlyozza: a munkát továbbra is a térség, Abaúj és Zemplén lakóiért végzik, és a kórház fejlődése mindenki közös ügye. A Bánné Gál Boglárka által megosztott közlemény szerint a fejlesztések a helyi egészségügy stabilitását és a betegek biztonságát szolgálják.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval
Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák