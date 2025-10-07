október 7., kedd

Érzékenyítés

3 órája

Kézen fogva a baráthegyiekkel – egész héten a plázában

A Szimbiózis Alapítvány, pontosabban Baráthegyi Kutyaiskola a kedvezményezettje a pláza-beli akciónak. Érzékenyítő hetet tartanak és használt mobiltelefonokat gyűjtenek az alapítványi törekvések támogatása érdekében.

Boon.hu

Úgynevezett érzékenyítő hetet tartanak a Miskolc Plazában, aminek fő témája a vakvezetőkutya-képzés. A kereskedelmi létesítmény egyik üzlete ad otthont az október 6-12. között zajló programnak. Az érdeklődők azáltal vehetik ki a részüket a kezdeményezésből, ha akkor és ott adják le használt, kidobásra ítélt mobiltelefonjaikat. Ennek révén fogja a Magyar Telekom anyagilag támogatni a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt.

telekom015
Érzékenyítő hetet hirdet a Telekom a Miskolc Plazában Fotó: Vajda János

Érzékenyítő hetet tartanak a kutyakiképzés javára

Minden leadott használt mobil hozzájárul egy vakvezető kutya kiképzéséhez – írják a kezdeményezés mögött álló Magyar Telekom közleményében.

Ezen a héten, azaz október 6. és 12. között készülékgyűjtést szerveznek a Miskolc Plazában található üzletben. A telefonos szolgáltató azt ígéri, leadott készülékenként 1000 forinttal támogatja a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt. A cél, hogy egy vakvezető kutya teljes kiképzési költsége összegyűljön.

Ugyanezekben napokban szemléletformáló programmal várják ott a Plaza-beli boltban az érdeklődőket. A „Kézen fogva a Baráthegyiekkel” kezdeményezés keretében a látogatók megtapasztalhatják, milyen vakvezető kutyával közlekedni, hogyan használják a látássérült emberek a mobiltelefonjukat, megismerkedhetnek a Braille-írással. Pénteken tesztelik a „csendes órát” is az üzletben.

A Magyar Telekom a Szimbiózis Alapítvánnyal és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal együtt szervezi az érzékenyítő hetet – derül ki a Boon.hu-nak elküldött közleményből. Az üzletbe ellátogatók ezekben a napokban „érzékenyítő aktivitásokon” ismerkedhetnek meg a fogyatékossággal élő emberek – látássérültek, illetve autisták – kihívásaival, sétálhatnak vakvezető kutyával és megtapasztalhatják, milyen, ha két órára elcsendesedik az üzlet.

Kézenfogva a Baráthegyiekkel programsorozat megnyitó

Fotók: Vajda János

Mélyebb beszélgetés, önkéntes munka

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megértsük ügyfeleink igényeit és a fogyatékossággal élő emberek számára is egyszerűen, biztonságosan elérhető szolgáltatásokat és kiszolgálást nyújtsunk. Ezért kértük fel ezt a két alapítványt, tartson szemléletformáló foglalkozásokat miskolci kollégáink számára, ahol mélyebben elbeszélgettünk a fogyatékossággal élő emberek kihívásairól és közelebb kerültünk ahhoz, milyen akadályokkal találkozhatnak nap mint nap” – nyilatkozta minderről a Magyar Telekom illetékese.

Programokon hétfőtől vasárnapig:

  • A Szimbiózis Alapítvány autizmussal kapcsolatos szemléletformáló programjai hétfőtől péntekig 10-13 és 15-18 zajlanak az üzlettérben.
  • A látogatók hétfőtől péntekig 10-18 óráig megismerhetik és megvásárolhatják a fogyatékossággal élő személyeket segítő és foglalkoztató Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságának kézműves termékeit, míg a szerződést kötők egész héten kapnak ajándékba ezekből a különleges portékákból.
  • A vakvezető kutyákat hétfőn 10-14, keddtől vasárnapig 10-12 óráig lehet közelebbről megismerni, kipróbálni a Braille-írást és beszélgetni látássérült emberekkel.
  • Pénteken 11-13 óráig itt tesztelik az úgynevezett „csendes órát”, amikor elnémulnak a digitális kijelzők, elhalkulnak a hanghatások és az üzlet fényeit is tompítják. A tapasztalatokat később az érintett alapítványok szakértőivel közösen a Magyar Telekom kollégái kielemzik, és döntenek a „csendes óra” országos bevezetéséről.
  • A program zárásaként a Magyar Telekom miskolci kollégái október 18-án önkéntes munkát végeznek majd a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában. „A Kézen fogva a Baráthegyiekkel” program bárki számára nyitott, függetlenül attól, hogy a Magyar Telekom ügyfele vagy nem.

 

