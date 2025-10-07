Kézen fogva a baráthegyiekkel – egész héten a plázában

Úgynevezett érzékenyítő hetet tartanak a Miskolc Plazában, aminek fő témája a vakvezetőkutya-képzés. A kereskedelmi létesítmény egyik üzlete ad otthont az október 6-12. között zajló programnak. Az érdeklődők azáltal vehetik ki a részüket a kezdeményezésből, ha akkor és ott adják le használt, kidobásra ítélt mobiltelefonjaikat. Ennek révén fogja a Magyar Telekom anyagilag támogatni a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt.

Érzékenyítő hetet hirdet a Telekom a Miskolc Plazában Fotó: Vajda János

Érzékenyítő hetet tartanak a kutyakiképzés javára

Minden leadott használt mobil hozzájárul egy vakvezető kutya kiképzéséhez – írják a kezdeményezés mögött álló Magyar Telekom közleményében.

Ezen a héten, azaz október 6. és 12. között készülékgyűjtést szerveznek a Miskolc Plazában található üzletben. A telefonos szolgáltató azt ígéri, leadott készülékenként 1000 forinttal támogatja a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt. A cél, hogy egy vakvezető kutya teljes kiképzési költsége összegyűljön.

Ugyanezekben napokban szemléletformáló programmal várják ott a Plaza-beli boltban az érdeklődőket. A „Kézen fogva a Baráthegyiekkel” kezdeményezés keretében a látogatók megtapasztalhatják, milyen vakvezető kutyával közlekedni, hogyan használják a látássérült emberek a mobiltelefonjukat, megismerkedhetnek a Braille-írással. Pénteken tesztelik a „csendes órát” is az üzletben.