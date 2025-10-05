október 5., vasárnap

Erőművek, víztornyok, biomassza és bányák

Október 17-én ismét erőművek éjszakája. Már lehet regisztrálni az országos programra.

Hamarosan kezdődik az Erőművek Éjszakája

Forrás: MW

‌Egyedülálló estével készül Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye az idei Erőművek Éjszakájára: vízművek, szennyvíztisztítók, biomasszaüzemek, gázturbinák és hazai nagyerőmű – mind megmutatják, mi zajlik az infrastruktúra színfalai mögött. Ezen az estén a látogatók testközelből ismerhetik meg, hogyan lesz tiszta az ivóvíz, hogyan hasznosul a hulladék vagy a biomassza, és miként működik nagyban a villamosenergia-termelés. Minden érdeklődőt várnak október 17-én! A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni október 1-jétől a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon lehet. 
 

