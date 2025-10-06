október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

Éjszaka egy borsodi erőműben? Igen, ez is lehetséges

Címkék#energia#Erőművek Éjszakája#Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetség

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ragyogó energiáit láthatják az érdeklődők október 17-én pénteken. Az Erőművek Éjszakája egy egyedülálló estét kínál látogatói számára és már lehet regisztrálni az eseményre.

Boon.hu
Éjszaka egy borsodi erőműben? Igen, ez is lehetséges

Hamarosan kezdődik az Erőművek Éjszakája

Forrás: MW

Az idei Erőművek Éjszakája alkalmából a vízművek, szennyvíztisztítók, biomasszaüzemek, gázturbinák és hazai nagyerőművek mind megmutatják, mi zajlik az infrastruktúra színfalai mögött. 

Erőművek Éjszakája
Az Erőművek Éjszakája sok színes programmal várja látogatóit
Forrás: https://eromuvekejszakaja.hu/

Ezen az estén a látogatók testközelből ismerhetik meg, hogyan lesz tiszta az ivóvíz, hogyan hasznosul a hulladék vagy a biomassza, és miként működik nagyban a villamosenergia-termelés. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az Erőművek Éjszakája olyan sokszínűséget kínál, amilyen kevés más régióban van. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy hogy jobban megértsük: milyen nagy mérnöki, technikai és emberi munka áll a mögött, hogy legyen áramunk, melegünk, tiszta vizünk. Ugyanakkor inspirál is; gondoljunk arra, hogy milyen jövőt szeretnénk, milyen energiaforrásokkal és mennyire fenntarthatóan.
Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Erőművek Éjszakája alkalmából az energiatudomány központjává válik a vármegye

Az Erőművek Éjszakáján igazi energiatudomány-központtá válik a vármegye. A 21 települést tiszta vízzel ellátó Csúcsvízműnél a víztisztítás és vízellátás színfalai tárulnak fel:

  • Berentén és Kazincbarcikán a térség meghatározó víziközmű létesítményeit ismerhetik meg az érdeklődők
  • A Lázbérci víztározónál a természet közelségében kiderül, hogyan biztosítják a régió ivóvízellátását
  • A Tiszaújvárosi víztoronyban pedig a víznyomás fenntartásának technológiája válik kézzelfoghatóvá
  • Sátoraljaújhelyen az ivóvíztelep a tiszta víz útját, míg a szennyvíztelep a tisztítási folyamatokat mutatja be
  • Miskolcon a biomassza-fűtőműben a megújuló energia kerül középpontba, a miskolctapolcai vízműben pedig az ivóvízellátás folyamatát ismerhetjük meg
  • A sajószögedi gázturbinás erőműben a villamosenergia-termelés gyors és rugalmas technológiáját láthatjuk, a bükkábrányi bányában pedig a lignit kitermelésének mindennapjaiba nyerhetünk betekintést
  • A sárospataki szennyvíztelep a víztisztítási körforgás részeit mutatja be
  • A miskolci bulgárföldi kazánház a távhőszolgáltatás hátterét hozza közelebb

Érdemes mielőbb regisztrálni

Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő vezetők segítségével ismerhetik meg az energiaipari és közműszolgáltató létesítményekben zajló munka háttérfolyamatait, illetve a berendezések működését. A program évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend, országszerte több ezer látogatót vonz, ezért a kiválasztott helyszínekre érdemes mielőbb regisztrálni.

Bánjunk tudatosan az energiával

A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan jut el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen villamos energia, földgáz, távhő, tiszta víz és meleg az otthonainkba, valamint hogyan zajlik a háztartási és ipari hulladékok feldolgozása. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy erőforrásaink végesek, ezért környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni az energiával. Az esemény a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is tartogat lehetőségeket, akik az egyes helyszíneken első kézből szerezhetnek tapasztalatokat az energetikai szektor működéséről, a felmerülő kihívásokról és megoldásról.

Távhőszolgáltatás Napja is csatlakozik

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) idén is csatlakozik az Erőművek Éjszakája programjaihoz, és a rendezvénnyel egy napon, október 17-én rendezik meg a Távhőszolgáltatás Napját. A távhőszolgáltatók és távhőtermelők ország számos pontján várják a látogatókat üzembejárásokkal, közösségi programokkal, amelyekkel kapcsolatban részleteket a https://tavho.org/rendezvenyeink/tavhoszolgaltatas-napja oldalon találhatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu