2 órája
Éjszaka egy borsodi erőműben? Igen, ez is lehetséges
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ragyogó energiáit láthatják az érdeklődők október 17-én pénteken. Az Erőművek Éjszakája egy egyedülálló estét kínál látogatói számára és már lehet regisztrálni az eseményre.
Hamarosan kezdődik az Erőművek Éjszakája
Forrás: MW
Az idei Erőművek Éjszakája alkalmából a vízművek, szennyvíztisztítók, biomasszaüzemek, gázturbinák és hazai nagyerőművek mind megmutatják, mi zajlik az infrastruktúra színfalai mögött.
Ezen az estén a látogatók testközelből ismerhetik meg, hogyan lesz tiszta az ivóvíz, hogyan hasznosul a hulladék vagy a biomassza, és miként működik nagyban a villamosenergia-termelés. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az Erőművek Éjszakája olyan sokszínűséget kínál, amilyen kevés más régióban van. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy hogy jobban megértsük: milyen nagy mérnöki, technikai és emberi munka áll a mögött, hogy legyen áramunk, melegünk, tiszta vizünk. Ugyanakkor inspirál is; gondoljunk arra, hogy milyen jövőt szeretnénk, milyen energiaforrásokkal és mennyire fenntarthatóan.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az Erőművek Éjszakája alkalmából az energiatudomány központjává válik a vármegye
Az Erőművek Éjszakáján igazi energiatudomány-központtá válik a vármegye. A 21 települést tiszta vízzel ellátó Csúcsvízműnél a víztisztítás és vízellátás színfalai tárulnak fel:
- Berentén és Kazincbarcikán a térség meghatározó víziközmű létesítményeit ismerhetik meg az érdeklődők
- A Lázbérci víztározónál a természet közelségében kiderül, hogyan biztosítják a régió ivóvízellátását
- A Tiszaújvárosi víztoronyban pedig a víznyomás fenntartásának technológiája válik kézzelfoghatóvá
- Sátoraljaújhelyen az ivóvíztelep a tiszta víz útját, míg a szennyvíztelep a tisztítási folyamatokat mutatja be
- Miskolcon a biomassza-fűtőműben a megújuló energia kerül középpontba, a miskolctapolcai vízműben pedig az ivóvízellátás folyamatát ismerhetjük meg
- A sajószögedi gázturbinás erőműben a villamosenergia-termelés gyors és rugalmas technológiáját láthatjuk, a bükkábrányi bányában pedig a lignit kitermelésének mindennapjaiba nyerhetünk betekintést
- A sárospataki szennyvíztelep a víztisztítási körforgás részeit mutatja be
- A miskolci bulgárföldi kazánház a távhőszolgáltatás hátterét hozza közelebb
Érdemes mielőbb regisztrálni
Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő vezetők segítségével ismerhetik meg az energiaipari és közműszolgáltató létesítményekben zajló munka háttérfolyamatait, illetve a berendezések működését. A program évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend, országszerte több ezer látogatót vonz, ezért a kiválasztott helyszínekre érdemes mielőbb regisztrálni.
Erőművek éjszakája: bemehetünk oda, ahová máskor nem
Bánjunk tudatosan az energiával
A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan jut el a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen villamos energia, földgáz, távhő, tiszta víz és meleg az otthonainkba, valamint hogyan zajlik a háztartási és ipari hulladékok feldolgozása. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy erőforrásaink végesek, ezért környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni az energiával. Az esemény a pályaválasztás előtt álló fiataloknak is tartogat lehetőségeket, akik az egyes helyszíneken első kézből szerezhetnek tapasztalatokat az energetikai szektor működéséről, a felmerülő kihívásokról és megoldásról.
Távhőszolgáltatás Napja is csatlakozik
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) idén is csatlakozik az Erőművek Éjszakája programjaihoz, és a rendezvénnyel egy napon, október 17-én rendezik meg a Távhőszolgáltatás Napját. A távhőszolgáltatók és távhőtermelők ország számos pontján várják a látogatókat üzembejárásokkal, közösségi programokkal, amelyekkel kapcsolatban részleteket a https://tavho.org/rendezvenyeink/tavhoszolgaltatas-napja oldalon találhatunk.
Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval
Szellemgyár Tokaj-hegyalján: megeszi és kiköpi az idő a legendás üzemet, új videón a lassú pusztulás
Szintet lépett a magyar VÉDA, új dologért büntetnek a kamerák – ezt sok autós be fogja nézni