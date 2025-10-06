Éjszaka egy borsodi erőműben? Igen, ez is lehetséges

Az idei Erőművek Éjszakája alkalmából a vízművek, szennyvíztisztítók, biomasszaüzemek, gázturbinák és hazai nagyerőművek mind megmutatják, mi zajlik az infrastruktúra színfalai mögött.

Az Erőművek Éjszakája sok színes programmal várja látogatóit

Forrás: https://eromuvekejszakaja.hu/

Ezen az estén a látogatók testközelből ismerhetik meg, hogyan lesz tiszta az ivóvíz, hogyan hasznosul a hulladék vagy a biomassza, és miként működik nagyban a villamosenergia-termelés. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az Erőművek Éjszakája olyan sokszínűséget kínál, amilyen kevés más régióban van. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy hogy jobban megértsük: milyen nagy mérnöki, technikai és emberi munka áll a mögött, hogy legyen áramunk, melegünk, tiszta vizünk. Ugyanakkor inspirál is; gondoljunk arra, hogy milyen jövőt szeretnénk, milyen energiaforrásokkal és mennyire fenntarthatóan.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Erőművek Éjszakája alkalmából az energiatudomány központjává válik a vármegye

Az Erőművek Éjszakáján igazi energiatudomány-központtá válik a vármegye. A 21 települést tiszta vízzel ellátó Csúcsvízműnél a víztisztítás és vízellátás színfalai tárulnak fel:

Berentén és Kazincbarcikán a térség meghatározó víziközmű létesítményeit ismerhetik meg az érdeklődők

A Lázbérci víztározónál a természet közelségében kiderül, hogyan biztosítják a régió ivóvízellátását

A Tiszaújvárosi víztoronyban pedig a víznyomás fenntartásának technológiája válik kézzelfoghatóvá

Sátoraljaújhelyen az ivóvíztelep a tiszta víz útját, míg a szennyvíztelep a tisztítási folyamatokat mutatja be

Miskolcon a biomassza-fűtőműben a megújuló energia kerül középpontba, a miskolctapolcai vízműben pedig az ivóvízellátás folyamatát ismerhetjük meg

A sajószögedi gázturbinás erőműben a villamosenergia-termelés gyors és rugalmas technológiáját láthatjuk, a bükkábrányi bányában pedig a lignit kitermelésének mindennapjaiba nyerhetünk betekintést

A sárospataki szennyvíztelep a víztisztítási körforgás részeit mutatja be

A miskolci bulgárföldi kazánház a távhőszolgáltatás hátterét hozza közelebb

Érdemes mielőbb regisztrálni

Az Erőművek Éjszakáján a látogatók szakértő vezetők segítségével ismerhetik meg az energiaipari és közműszolgáltató létesítményekben zajló munka háttérfolyamatait, illetve a berendezések működését. A program évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend, országszerte több ezer látogatót vonz, ezért a kiválasztott helyszínekre érdemes mielőbb regisztrálni.