Ha szíve szerint valami zempléni cuccot ragasztana a borítékra
Az Építészet világnapja alkalmából látványos ívvel jelentkezett a Magyar Posta. Megyénkbeli épületek bélyegen, ilyen se sok volt eddig.
Hat évtizeddel ezelőtt, 1963-as átadása idején például az avasi tévétorony szerepelt a posta akkori egyik (borítékon való mindennapos használatra kibocsátott) bélyegén. Egy-egy megyénkbeli építmény azóta is felkerülhetett küldeményekre. Most viszont az Építészet világnapja az apropó, és egy hollóházi templom, illetve egy rátkai borászat a megjelenített alkotás. Zempléni épületek bélyegen!
Épületek bélyegen: Hollóháza és Tokaj-Rátka
Új bélyegsorozat jelenik meg az Építészet világnapján – adta hírül nemrég a szakmai közvélemény számára az Építészfórum weboldal. A részben építőművészeti, részben postaforgalmi érintettségű fejleményről természetesen a Magyar Posta honlapja is beszámolt.
Október 6-án, az Építészet Világnapján kerül forgalomba a Magyar Posta új, tematikus bélyegsorozata, amely az Építési és Közlekedési Minisztérium együttműködésével valósult meg. A két kisívből álló, összesen 16 bélyeget felölelő sorozat a kortárs magyar építészet kiemelkedő, díjazott létesítményeit mutatja be. Az alkotások között szerepel több ikonikus épület is, mint a makói Hagymatikum, a budapesti Néprajzi Múzeum vagy a Sauska Tokaj borászat
– írják, s mint látható, az egyik példaként kiemelt ábrázolás pont megyénkkel kapcsolatos. A zempléni borászat mellett a másik, szintén Borsod-Abaúj-Zemplénből választott téma Hollóháza és az ottani, tavaly felújított Szent László templom.
„2024.07.11. – Átadták Hollóháza 1967-ben felépített, és most felújított műemlék templomát. A településen a z 1950-es években a porcelángyár bővítése miatt lerombolták a régi barokk templomot, a hollóháziak azonban addig küzdöttek, míg nem kaptak egy újat helyette. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára hangsúlyozta: a templom mindezeken túl arra is példa, hogy a kommunizmus évtizedei alatt is tudtak szépet és maradandót építeni. 2012 óta műemlék épületnek számít. A Csaba László tervei alapján megépült templom ikonikus műemlék, hiszen új irányt adott a huszadik századi templomépítészetnek, a hitélet kiszolgálásán túl komoly idegenforgalmi értéke is van. A felújítás tervezőinek, vagyis Tóth Lászlónak és Gál Károlynak úgy sikerült a modern kor elvárásainak megfelelően alakítani az épület régi és új funkcióit, hogy az eredeti arculat nem változott.”
A Rátkán a Sauska borászat által kialakított építményt és gazdáját pedig ilyen apropóból említette a Borsod Online korábban:
„A Bord Építész Stúdió, az országosan ismert tervezőiroda neve nem ismeretlen a régióban, számos borral kapcsolatos épület született a kezük alatt, mint például a mádi Holdvölgy pincészet vagy a nemrég bemutatott Sauska borászat különleges épülete Rátkán.”
Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Sauska Borászat és az Ökumenikus Segélyszervezet
Az Országház Bora díjátadó ünnepségén a Parlamentben: a pezsgők között és a cabernet franc kategóriában a Sauska Borászat ért el első helyezést.
Egy templom és egy borászat a kiemeltek között
Az Építészet világnapján a Magyar Posta alkalmi bélyegkisív-párt bocsát ki az Építési és Közlekedési Minisztériummal együttműködésben – ez a közlemény kísérte az érdekes fejleményt. Az összesen 16 bélyegképet tartalmazó kétféle kisív Kocsis Hedvig grafikus tervei szerint a Pénzjegynyomdában készült. Az újdonság 2025. október 6-tól megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n.
A kortárs magyar építészet a magyar kultúra szerves része, kiemelkedő alkotásai méltán adnak büszkeségre okot – olvasható az indoklásban. „A bélyegkibocsátás célja, hogy egy újabb lépést tegyen a magyar építészet presztízsének és az építész szakma megbecsültségének növelése érdekében.” A két kisíven a kortárs magyar építészet legjelentősebb és a közelmúltban a szaktárca által díjazott épületei jelennek meg. Az Építészeti Államtitkárság javaslatára 16 olyan értékes épület került be a válogatásba, amelyek összhangban vannak a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény építészeti alapelveivel, valamint Magyarországon, a hazai és nemzetközi szakma által rangos díjakkal elismert magyar építészek tervei nyomán valósultak vagy újultak meg. A tematika széles merítésében egymás mellett szerepelnek templomok (derekegyházi Szentháromságtemplom, pátyi Szent II. János Pál pápa templom, hollóházi Szent-László templom, debreceni Szent György-templom), sportlétesítmények (Puskás Aréna, MET Aréna), csarnokok (Pécsi Vásárcsarnok, Hungexpo Főépület), rekonstrukciók és bővítések (Normafa Síház, dégi Festetics-kastély, geszti Tisza-kastély), kulturális építmény (Néprajzi Múzeum), borászat (Sauska Tokaj), metróállomás (Fővám téri M4-es metró), kőház a hegyen (Badacsonytomaj) és egy városi fürdő is (makói Hagymatikum). Az épületek neves tervezők közelmúltban átadott, illetve felújított munkái.
A 16 építmény között tehát két megyénkbeli fedezhető fel: Hollóházáról a Szent László műemlék templom, és Rátkáról (bár a bélyeg felirata szerint: Mád) a Sauska borászat új komplexuma.
- Bélyegkisív-pár az Építészet Világnapjára
- Megjelenés: 2025. október 6. Össznévérték: 6240 Ft. (Az egyes címletek névértéke 390 Ft, ami a megjelenéskor belföldi elsőbbségi levél 50 g-ig, levelezőlap, képes levelezőlap címletként használható.) Nyomdai eljárás: ofszet. Példányszám: 2 x 20.000 kisív. A bélyeg perforálási mérete: 40 x 30 mm. A kisív külső vágási mérete: 190 x 100 mm. Papírfajta: fehér, famentes felületkezelt enyvezett bélyegpapír, optikai fehérítővel. Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt. (blokk), Pátria Zrt. (boríték). Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium. Tervező: Kocsis Hedvig
A két fél-sorozat megvásárolhatóságának lehetősége itt és itt.
A Magyar Posta már idézett honlapján látható az ünnepélyes bemutató aktusának egyik fotóján a bélyegsor, méghozzá Simon Csilla vezérigazgató-helyettes és Lánszki Regő építészeti államtitkár kezében.
