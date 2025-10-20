Ha szíve szerint valami zempléni cuccot ragasztana a borítékra

Hat évtizeddel ezelőtt, 1963-as átadása idején például az avasi tévétorony szerepelt a posta akkori egyik (borítékon való mindennapos használatra kibocsátott) bélyegén. Egy-egy megyénkbeli építmény azóta is felkerülhetett küldeményekre. Most viszont az Építészet világnapja az apropó, és egy hollóházi templom, illetve egy rátkai borászat a megjelenített alkotás. Zempléni épületek bélyegen!

Zempléni épületek bélyegen

Épületek bélyegen: Hollóháza és Tokaj-Rátka

Új bélyegsorozat jelenik meg az Építészet világnapján – adta hírül nemrég a szakmai közvélemény számára az Építészfórum weboldal. A részben építőművészeti, részben postaforgalmi érintettségű fejleményről természetesen a Magyar Posta honlapja is beszámolt.

Október 6-án, az Építészet Világnapján kerül forgalomba a Magyar Posta új, tematikus bélyegsorozata, amely az Építési és Közlekedési Minisztérium együttműködésével valósult meg. A két kisívből álló, összesen 16 bélyeget felölelő sorozat a kortárs magyar építészet kiemelkedő, díjazott létesítményeit mutatja be. Az alkotások között szerepel több ikonikus épület is, mint a makói Hagymatikum, a budapesti Néprajzi Múzeum vagy a Sauska Tokaj borászat

– írják, s mint látható, az egyik példaként kiemelt ábrázolás pont megyénkkel kapcsolatos. A zempléni borászat mellett a másik, szintén Borsod-Abaúj-Zemplénből választott téma Hollóháza és az ottani, tavaly felújított Szent László templom.

„2024.07.11. – Átadták Hollóháza 1967-ben felépített, és most felújított műemlék templomát. A településen a z 1950-es években a porcelángyár bővítése miatt lerombolták a régi barokk templomot, a hollóháziak azonban addig küzdöttek, míg nem kaptak egy újat helyette. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára hangsúlyozta: a templom mindezeken túl arra is példa, hogy a kommunizmus évtizedei alatt is tudtak szépet és maradandót építeni. 2012 óta műemlék épületnek számít. A Csaba László tervei alapján megépült templom ikonikus műemlék, hiszen új irányt adott a huszadik századi templomépítészetnek, a hitélet kiszolgálásán túl komoly idegenforgalmi értéke is van. A felújítás tervezőinek, vagyis Tóth Lászlónak és Gál Károlynak úgy sikerült a modern kor elvárásainak megfelelően alakítani az épület régi és új funkcióit, hogy az eredeti arculat nem változott.”

A Rátkán a Sauska borászat által kialakított építményt és gazdáját pedig ilyen apropóból említette a Borsod Online korábban:

„A Bord Építész Stúdió, az országosan ismert tervezőiroda neve nem ismeretlen a régióban, számos borral kapcsolatos épület született a kezük alatt, mint például a mádi Holdvölgy pincészet vagy a nemrég bemutatott Sauska borászat különleges épülete Rátkán.”

Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Sauska Borászat és az Ökumenikus Segélyszervezet

Az Országház Bora díjátadó ünnepségén a Parlamentben: a pezsgők között és a cabernet franc kategóriában a Sauska Borászat ért el első helyezést.