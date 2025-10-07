1 órája
Kellemetlen meglepetést okozhat a garázsa, nem tartott tőle?
Garázsok, kerti melléképületek és hasonlók gazdái keresik az új törvényben, mi vonatkozik rájuk. Kell-e bontani? Büntethetik-e az ingatlantulajdonost? Az építéshatósági rendszabályok változása aggasztó kérdéseket is felvet.
Melléképületeket kellhet lebontani?! Most alighanem sokan megrettennek az új építéshatósági rendszabályokról hallva. A Boon.hu segít tisztán látni a képet.
Építéshatósági rendszabályok szigorodtak
Egyes szabálytalan építmények sorsa kérdésessé válhat – erről értekezett a hétfő-keddi legolvasottabb cikkében a megyei hírportál.
Rengeteg garázst és melléképületet kell lebontani? Új szabályok az udvarokon!
Tény, a melléképületekre vonatkozó építési szabályok 2025 augusztusától teljesen átrendeződtek. Vagyis módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely meghatározza, mit és hová lehet építeni egy telken. A melléképítmények listája korábban főleg a garázsokra, fészerre, sufnira és műhelyre korlátozódott. Mosttantól kiterjed olyan modern elemekre, mint a csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler gépházak. Ezek az új kategóriák nemcsak kényelmet és biztonságot hoznak, hanem a fenntarthatóság irányába is elmozdítják az építési szemléletet. Minden további részlet a hivatkozott cikkben.
Jöjjön egy kevésbé „ijesztő” értesülés másodjára: beszéljünk Szandiról. A népszerű énekes-celeb nem tudta visszatartani a könnyeit a legutóbbi tévéműsorban, ország-világ előtt vallotta be, mit érzett a produkció után... Na mit?
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat
Ezután ismét valóban szomorú hírekkel folytathatjuk a hét első két napjának toplistás összefoglalóját.
Hirtelen, gyors lefolyású betegség ragadta el a közkedvelt szülész-nőgyógyász szakorvost, derült ki a Sátoraljaújhelyi Kórház közléséből.
Kórházi összefüggést tár fel a mai utolsó témánk is. Itt szerencsésen életben maradtak a szereplők, pedig egy kigyulladt házból kellett őket kimenteniük a miskolci tűzoltóknak.
Kórházba került a család, akik a kigyulladt hejőcsabai műemlék gyógyszertár épületében laktak (videóval)
A mögöttes sztori a hétfő nagy híre: a hejőcsabai volt patikaépület tűzesete. Mindent elmesélt a történtekről a Borsod Online, amit ez idő szerint csak tudni lehetett.