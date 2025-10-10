Új korszak kezdődik: Encs fejlődése megállíthatatlan

Az encsi ipari park nagyszabású fejlesztése kezdődik el, amely több mint 800 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A beruházás célja, hogy Encs a befektetők számára jól megközelíthető, korszerű infrastruktúrával rendelkező ipari környezetet kínáljon, ezzel erősítve a térség gazdasági vonzerejét.

Az encsi ipari park fejlesztésnek fontos része az új, modern kamionparkoló Forrás: Facebook/Encs Város Önkormányzata

Új lendület: megújul az encsi ipari park és bővül az infrastruktúra

A projekt keretében két új, összesen 1184 méter hosszú ipari út épül, valamint több mint két kilométer ivó- és tűzivíz-hálózat és csaknem három kilométernyi szennyvízelvezető rendszer is kialakításra kerül. A fejlesztés része az utak villamosenergia-ellátása és közvilágítása, illetve több út- és épületfelújítás is szerepel a tervek között.

Külön figyelmet kap egy barnamezős területen lévő épület korszerűsítése, amely a jövőben ipari funkciót tölthet be, vagy logisztikai központ jelleggel működhet. Összesen 15,57 hektárnyi terület fejlesztése valósul meg közvetlenül, de a beruházás hatása az ipari park teljes területére kiterjed.