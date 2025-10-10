1 órája
Új korszak kezdődik: Encs fejlődése megállíthatatlan
A fejlesztés célja, hogy modern, befektetőbarát környezet jöjjön létre, amely új vállalkozásokat és munkahelyeket hozhat Encsre és térségébe. Több mint 800 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásból újul meg az encsi ipari park.
Az encsi ipari park jövő év végére teljesen megújul
Az encsi ipari park nagyszabású fejlesztése kezdődik el, amely több mint 800 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A beruházás célja, hogy Encs a befektetők számára jól megközelíthető, korszerű infrastruktúrával rendelkező ipari környezetet kínáljon, ezzel erősítve a térség gazdasági vonzerejét.
Új lendület: megújul az encsi ipari park és bővül az infrastruktúra
A projekt keretében két új, összesen 1184 méter hosszú ipari út épül, valamint több mint két kilométer ivó- és tűzivíz-hálózat és csaknem három kilométernyi szennyvízelvezető rendszer is kialakításra kerül. A fejlesztés része az utak villamosenergia-ellátása és közvilágítása, illetve több út- és épületfelújítás is szerepel a tervek között.
Külön figyelmet kap egy barnamezős területen lévő épület korszerűsítése, amely a jövőben ipari funkciót tölthet be, vagy logisztikai központ jelleggel működhet. Összesen 15,57 hektárnyi terület fejlesztése valósul meg közvetlenül, de a beruházás hatása az ipari park teljes területére kiterjed.
Kamionparkoló mosdóval, modern környezetben
A fejlesztés egyik kulcseleme egy kamion- és személyautó parkoló, valamint a hozzá kapcsolódó szociális épület megépítése, mintegy 120 millió forint értékben, amiről a boon.hu portálon a közelmúltban már beszámoltunk. A projekt uniós és hazai forrásból valósul meg, Encs Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat konzorciumi együttműködésében.
A munkálatok várhatóan 2026 márciusának végére fejeződnek be. Az önkormányzat szerint a fejlesztés nemcsak új vállalkozások letelepedését segíti elő, hanem hosszú távon megerősíti Encs gazdasági pozícióját, és új munkahelyeket is teremthet a térségben.
