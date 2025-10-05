október 5., vasárnap

Októberben néhány dolgot nem tehet meg Encs és térsége közigazgatási területén

Címkék#encs város#október#legeltetési tilalom#2025#ebzárlat

Érdemes tájékozódni a korlátozásokról. Encs térségében tilalmat rendeltek el a legeltetésben és ebzárlat is érvényben van egészen október 24-ig.

Boon.hu
Ebzárlat miatt állatokat érintő kiállítás és sportesemény sem tartható jelenleg Encs térségében

Forrás: MW

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 2025. október 4. és 24. között legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el Encs térségében, Abaújdevecser és Fügöd közigazgatási területén. Cikkünkben részletesen összefoglaljuk, mit jelentenek ezek a korlátozások az állattartók és kutyatartók számára.

encs térségében
Encs térségében érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról, nehogy bajba kerüljön Forrás: Facebook

Ebzárlat – kutyák és macskák tartása 

Kutyákat és macskákat zárt helyen kell tartani, a kutyákat megkötve, hogy más állatokkal vagy emberekkel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a megkötés nem kötelező, ha a kutyák nem szökhetnek ki.

A sétáltatás csak pórázon és szájkosárral lehetséges Encs térségében

A településről csak érvényes veszettség elleni oltással rendelkező állatot lehet kivinni, a hatósági állatorvos engedélyével.

Különleges esetek:

  • vadászebek, 
  • fegyveres erők ebei, 
  • katasztrófa-mentő, 
  • segítő, terápiás és 
  • látássérült vezető ebek mentesek a korlátozás alól.
    A kóbor húsevő állatokat hatósági megfigyelés alá kell helyezni, valamint a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvények (például kiállítás, sport események) nem tarthatók ebzárlat alatt. A korlátozás idején vakcina kiszórása sem történik a sűrűn lakott területeken, külterületi zöldterületeken viszont igen.

Legeltetési tilalom – haszonállatok korlátozása

A szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, öszvér és sertés legeltetése lakott területen belül csak kijelölt helyen lehetséges, vagy legfeljebb 500–1000 méteren belül a település határától. Az állatok vándorolva történő legeltetése ugyanakkor tilos.
Húshasznú szarvasmarhák esetében az állomány nagyságától függően 10–20 hektáros területre korlátozzák a legeltetést. Pásztorebek, terelő kutyák használata tilos a legelőn és a telepek körül.
Az ebzárlat és a legeltetési tilalom célja a veszettség terjedésének megelőzése és a helyi állategészségügy biztosítása. Az állattartóknak érdemes előre felkészülni, ellenőrizni az oltásokat, és a kijelölt szabályokat betartani a bírságok elkerülése érdekében.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

