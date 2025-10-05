1 órája
Októberben néhány dolgot nem tehet meg Encs és térsége közigazgatási területén
Érdemes tájékozódni a korlátozásokról. Encs térségében tilalmat rendeltek el a legeltetésben és ebzárlat is érvényben van egészen október 24-ig.
Ebzárlat miatt állatokat érintő kiállítás és sportesemény sem tartható jelenleg Encs térségében
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 2025. október 4. és 24. között legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el Encs térségében, Abaújdevecser és Fügöd közigazgatási területén. Cikkünkben részletesen összefoglaljuk, mit jelentenek ezek a korlátozások az állattartók és kutyatartók számára.
Ebzárlat – kutyák és macskák tartása
Kutyákat és macskákat zárt helyen kell tartani, a kutyákat megkötve, hogy más állatokkal vagy emberekkel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a megkötés nem kötelező, ha a kutyák nem szökhetnek ki.
A sétáltatás csak pórázon és szájkosárral lehetséges Encs térségében
A településről csak érvényes veszettség elleni oltással rendelkező állatot lehet kivinni, a hatósági állatorvos engedélyével.
Különleges esetek:
- vadászebek,
- fegyveres erők ebei,
- katasztrófa-mentő,
- segítő, terápiás és
- látássérült vezető ebek mentesek a korlátozás alól.
A kóbor húsevő állatokat hatósági megfigyelés alá kell helyezni, valamint a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvények (például kiállítás, sport események) nem tarthatók ebzárlat alatt. A korlátozás idején vakcina kiszórása sem történik a sűrűn lakott területeken, külterületi zöldterületeken viszont igen.
Legeltetési tilalom – haszonállatok korlátozása
A szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, öszvér és sertés legeltetése lakott területen belül csak kijelölt helyen lehetséges, vagy legfeljebb 500–1000 méteren belül a település határától. Az állatok vándorolva történő legeltetése ugyanakkor tilos.
Húshasznú szarvasmarhák esetében az állomány nagyságától függően 10–20 hektáros területre korlátozzák a legeltetést. Pásztorebek, terelő kutyák használata tilos a legelőn és a telepek körül.
Az ebzárlat és a legeltetési tilalom célja a veszettség terjedésének megelőzése és a helyi állategészségügy biztosítása. Az állattartóknak érdemes előre felkészülni, ellenőrizni az oltásokat, és a kijelölt szabályokat betartani a bírságok elkerülése érdekében.
