Októberben néhány dolgot nem tehet meg Encs és térsége közigazgatási területén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 2025. október 4. és 24. között legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el Encs térségében, Abaújdevecser és Fügöd közigazgatási területén. Cikkünkben részletesen összefoglaljuk, mit jelentenek ezek a korlátozások az állattartók és kutyatartók számára.

Encs térségében érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról, nehogy bajba kerüljön Forrás: Facebook

Ebzárlat – kutyák és macskák tartása

Kutyákat és macskákat zárt helyen kell tartani, a kutyákat megkötve, hogy más állatokkal vagy emberekkel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a megkötés nem kötelező, ha a kutyák nem szökhetnek ki.

A sétáltatás csak pórázon és szájkosárral lehetséges Encs térségében

A településről csak érvényes veszettség elleni oltással rendelkező állatot lehet kivinni, a hatósági állatorvos engedélyével.

Különleges esetek: