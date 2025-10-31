Új bevásárlási lehetőség az M30-as mellett? A város támogatja a fejlesztést

Encs városában hosszabb ideje napirenden van egy új, a mindennapi fogyasztási cikkeket kínáló kereskedelmi egység létrehozása az M30-as autópálya lehajtójánál kialakított gazdasági övezetben. A fejlesztést a helyi lakosság jelentős része támogatja, azonban az engedélyezési folyamat nem egyszerű. Az építési törvény és vonatkozó jogszabályok alapján minden 400 négyzetméternél nagyobb, élelmiszer-kereskedelmi üzlet megnyitásához külön minisztériumi engedély szükséges.

Encs polgármestere támogatja az Aldi vagy Lidl megépülését

Fotó: Vajda János

A város által 2025-re tervezett M30 Shop projekt első körben nem kapta meg ezt az engedélyt. Az országos szabályozás célja a hazai tulajdonú kereskedelmi vállalatok előnyben részesítése, ugyanakkor a helyi önkormányzat álláspontja szerint fontos, hogy a hazai szereplők szolgáltatási színvonala is versenyképes legyen a nemzetközi láncokkal. Mikola Gergely polgármester hangsúlyozza: a fejlesztések nem történhetnek a helyi lakosok érdekeinek háttérbe szorításával.