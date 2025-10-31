21 perce
Új bevásárlási lehetőség az M30-as mellett? A város támogatja a fejlesztést
Lázárinfón kérdezte a minisztert Mikola Gergely. Encs városa továbbra is dolgozik azon, hogy új kereskedelmi üzlet létesüljön az autópálya-lehajtó közelében, az új gazdasági övezetben.
Encs városában hosszabb ideje napirenden van egy új, a mindennapi fogyasztási cikkeket kínáló kereskedelmi egység létrehozása az M30-as autópálya lehajtójánál kialakított gazdasági övezetben. A fejlesztést a helyi lakosság jelentős része támogatja, azonban az engedélyezési folyamat nem egyszerű. Az építési törvény és vonatkozó jogszabályok alapján minden 400 négyzetméternél nagyobb, élelmiszer-kereskedelmi üzlet megnyitásához külön minisztériumi engedély szükséges.
A város által 2025-re tervezett M30 Shop projekt első körben nem kapta meg ezt az engedélyt. Az országos szabályozás célja a hazai tulajdonú kereskedelmi vállalatok előnyben részesítése, ugyanakkor a helyi önkormányzat álláspontja szerint fontos, hogy a hazai szereplők szolgáltatási színvonala is versenyképes legyen a nemzetközi láncokkal. Mikola Gergely polgármester hangsúlyozza: a fejlesztések nem történhetnek a helyi lakosok érdekeinek háttérbe szorításával.
Az encsi beruházás ehetőségéről kérdezték Lázár Jánost
A kérdés Sárospatakon is szóba került, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter lakossági fórumot tartott. A rendezvényen felmerült az encsi beruházás ügye is. A miniszter kifejtette: akkor van lehetőség érdemi egyeztetésre, ha az önkormányzat, az országgyűlési képviselő és a lakosság támogatása egyaránt adott, és a beruházó vállalja, hogy hozzájárul a helyi közösség értékeihez és fejlesztéseihez.
Encs hivatalos álláspontja szerint a város vezetése támogatja egy Lidl vagy Aldi típusú élelmiszerüzlet létrehozását az új gazdasági területen. A helyi döntéshozók szerint ez a beruházás nemcsak kényelmesebb vásárlási lehetőséget jelentene, hanem hosszabb távon munkahelyteremtést és gazdasági élénkülést is hozna a térségnek.
A folyamat következő lépése a társadalmi igények megerősítése. A városvezető Mikola kéri az encsieket és a környező településeken élőket, hogy kommentben vagy reakcióban jelezzék véleményüket arról, szükség van-e az új kereskedelmi üzletre az autópálya-lehajtónál.
