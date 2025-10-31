október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rákérdeztek

21 perce

Új bevásárlási lehetőség az M30-as mellett? A város támogatja a fejlesztést

Címkék#Encs Város Önkormányzat#M30-as autópálya#Mikola Gergely#Lázár János#encs

Lázárinfón kérdezte a minisztert Mikola Gergely. Encs városa továbbra is dolgozik azon, hogy új kereskedelmi üzlet létesüljön az autópálya-lehajtó közelében, az új gazdasági övezetben.

Boon.hu

Encs városában hosszabb ideje napirenden van egy új, a mindennapi fogyasztási cikkeket kínáló kereskedelmi egység létrehozása az M30-as autópálya lehajtójánál kialakított gazdasági övezetben. A fejlesztést a helyi lakosság jelentős része támogatja, azonban az engedélyezési folyamat nem egyszerű. Az építési törvény és vonatkozó jogszabályok alapján minden 400 négyzetméternél nagyobb, élelmiszer-kereskedelmi üzlet megnyitásához külön minisztériumi engedély szükséges.

Encs
Encs polgármestere támogatja az Aldi vagy Lidl megépülését 
Fotó: Vajda János

A város által 2025-re tervezett M30 Shop projekt első körben nem kapta meg ezt az engedélyt. Az országos szabályozás célja a hazai tulajdonú kereskedelmi vállalatok előnyben részesítése, ugyanakkor a helyi önkormányzat álláspontja szerint fontos, hogy a hazai szereplők szolgáltatási színvonala is versenyképes legyen a nemzetközi láncokkal. Mikola Gergely polgármester hangsúlyozza: a fejlesztések nem történhetnek a helyi lakosok érdekeinek háttérbe szorításával.

Az encsi beruházás ehetőségéről kérdezték Lázár Jánost

A kérdés Sárospatakon is szóba került, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter lakossági fórumot tartott. A rendezvényen felmerült az encsi beruházás ügye is. A miniszter kifejtette: akkor van lehetőség érdemi egyeztetésre, ha az önkormányzat, az országgyűlési képviselő és a lakosság támogatása egyaránt adott, és a beruházó vállalja, hogy hozzájárul a helyi közösség értékeihez és fejlesztéseihez.

Encs hivatalos álláspontja szerint a város vezetése támogatja egy Lidl vagy Aldi típusú élelmiszerüzlet létrehozását az új gazdasági területen. A helyi döntéshozók szerint ez a beruházás nemcsak kényelmesebb vásárlási lehetőséget jelentene, hanem hosszabb távon munkahelyteremtést és gazdasági élénkülést is hozna a térségnek.

A folyamat következő lépése a társadalmi igények megerősítése. A városvezető Mikola kéri az encsieket és a környező településeken élőket, hogy kommentben vagy reakcióban jelezzék véleményüket arról, szükség van-e az új kereskedelmi üzletre az autópálya-lehajtónál.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu